18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.02.2026, 07:09

С 1 марта Грузия вводит жесткие ограничения: какая работа станет недоступна для казахстанцев

Новости Казахстана 0 690

С 1 марта 2026 года в Грузии вступают в силу новые ограничения на трудовую и предпринимательскую деятельность иностранных граждан. Решение принято правительством страны специальным постановлением и касается целого ряда популярных сфер занятости, где традиционно работали мигранты, в том числе из Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Какие профессии попали под запрет, какие ограничения вводятся дополнительно и что это означает для граждан Казахстана, планирующих работу в Грузии.

Полный запрет: где иностранцам больше нельзя работать

Согласно официальному решению властей, иностранным гражданам полностью запрещается работать в следующих сферах:

  • курьерские перевозки;

  • пассажирские перевозки;

  • деятельность в такси;

  • услуги туристических гидов.

Важно подчеркнуть: ограничения касаются не только трудоустройства по найму, но и предпринимательской деятельности. Это означает, что иностранцы не смогут зарегистрировать бизнес или работать как самозанятые в указанных направлениях.

Таким образом, популярные среди трудовых мигрантов сегменты — доставка, такси и туристическое сопровождение — фактически закрываются для иностранных граждан.

Ограничение для проводников: квота вместо свободного доступа

Отдельное регулирование вводится для профессии проводников, включая лыжных инструкторов и гидов в горных районах.

В 2026 году в этой сфере смогут работать только 200 иностранных специалистов. То есть вместо полного запрета вводится жесткая квота.

Фактически это означает:

  • высокая конкуренция за разрешения;

  • приоритет, вероятно, получат специалисты с подтвержденной квалификацией;

  • значительное сокращение возможностей для сезонной занятости.

Для казахстанцев, которые традиционно работают в туристических регионах Грузии, это может стать существенным ограничением.

Новые правила найма иностранцев: дополнительная бюрократия

Помимо запретов по отдельным профессиям, правительство Грузии усиливает общий контроль за трудовой миграцией.

Теперь работодатель, желающий нанять иностранца в любой другой сфере, обязан:

  • минимум за 10 рабочих дней до подачи заявления

  • разместить информацию о вакансии на официальном портале worknet.moh.gov.ge

  • указать, что речь идет о позиции для трудового иммигранта.

Фактически это означает предварительную проверку рынка труда — приоритет, очевидно, будет отдаваться гражданам Грузии.

Для казахстанцев это может означать:

  • более длительный процесс трудоустройства,

  • необходимость заранее согласовывать все документы,

  • рост числа отказов в разрешении на работу.

Обязательное разрешение на работу: новое требование для всех иностранцев

С 1 марта 2026 года вводится еще одно принципиальное изменение: всем иностранным гражданам потребуется специальное разрешение на трудовую деятельность.

Это разрешение станет основанием для получения вида на жительство по работе.

Таким образом:

  • работать без официального разрешения станет невозможно;

  • усиливается миграционный контроль;

  • увеличивается роль работодателя в процессе оформления.

Для граждан Казахстана, которые планируют долгосрочную работу в Грузии, это означает необходимость полного соблюдения новых процедур и легализации статуса.

Почему это важно для Казахстана

Грузия остается популярным направлением для:

  • релокации IT-специалистов,

  • малого бизнеса,

  • сезонной занятости,

  • работы в туристической отрасли.

Особенно востребованными были именно такси, курьерские службы и туризм — сферы, которые теперь попали под прямой запрет.

В условиях растущей мобильности казахстанцев новые ограничения могут:

  • сократить возможности для быстрой трудовой миграции;

  • повысить требования к квалификации;

  • увеличить финансовые и временные затраты на оформление документов.

Общий тренд: ужесточение миграционной политики

Решение грузинских властей демонстрирует переход к более строгой модели регулирования рынка труда. Основная цель — защита внутреннего рынка и создание приоритетных условий для граждан страны.

Для Казахстана это может стать сигналом о необходимости:

  • тщательной проверки миграционных правил перед переездом,

  • официального оформления трудовых отношений,

  • оценки рисков при выборе профессии за рубежом.

Итог

С 1 марта 2026 года в Грузии:

  • вводится полный запрет для иностранцев на работу в курьерских службах, такси и сфере гидов;

  • устанавливается квота в 200 человек для проводников;

  • ужесточается процедура найма иностранцев;

  • вводится обязательное разрешение на трудовую деятельность.

Для граждан Казахстана это означает сокращение возможностей в популярных сегментах рынка и необходимость более тщательной подготовки к трудовой миграции.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь