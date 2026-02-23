С 1 марта Грузия вводит жесткие ограничения: какая работа станет недоступна для казахстанцев

С 1 марта 2026 года в Грузии вступают в силу новые ограничения на трудовую и предпринимательскую деятельность иностранных граждан. Решение принято правительством страны специальным постановлением и касается целого ряда популярных сфер занятости, где традиционно работали мигранты, в том числе из Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.
Какие профессии попали под запрет, какие ограничения вводятся дополнительно и что это означает для граждан Казахстана, планирующих работу в Грузии.
Согласно официальному решению властей, иностранным гражданам полностью запрещается работать в следующих сферах:
курьерские перевозки;
пассажирские перевозки;
деятельность в такси;
услуги туристических гидов.
Важно подчеркнуть: ограничения касаются не только трудоустройства по найму, но и предпринимательской деятельности. Это означает, что иностранцы не смогут зарегистрировать бизнес или работать как самозанятые в указанных направлениях.
Таким образом, популярные среди трудовых мигрантов сегменты — доставка, такси и туристическое сопровождение — фактически закрываются для иностранных граждан.
Отдельное регулирование вводится для профессии проводников, включая лыжных инструкторов и гидов в горных районах.
В 2026 году в этой сфере смогут работать только 200 иностранных специалистов. То есть вместо полного запрета вводится жесткая квота.
Фактически это означает:
высокая конкуренция за разрешения;
приоритет, вероятно, получат специалисты с подтвержденной квалификацией;
значительное сокращение возможностей для сезонной занятости.
Для казахстанцев, которые традиционно работают в туристических регионах Грузии, это может стать существенным ограничением.
Помимо запретов по отдельным профессиям, правительство Грузии усиливает общий контроль за трудовой миграцией.
Теперь работодатель, желающий нанять иностранца в любой другой сфере, обязан:
минимум за 10 рабочих дней до подачи заявления
разместить информацию о вакансии на официальном портале worknet.moh.gov.ge
указать, что речь идет о позиции для трудового иммигранта.
Фактически это означает предварительную проверку рынка труда — приоритет, очевидно, будет отдаваться гражданам Грузии.
Для казахстанцев это может означать:
более длительный процесс трудоустройства,
необходимость заранее согласовывать все документы,
рост числа отказов в разрешении на работу.
С 1 марта 2026 года вводится еще одно принципиальное изменение: всем иностранным гражданам потребуется специальное разрешение на трудовую деятельность.
Это разрешение станет основанием для получения вида на жительство по работе.
Таким образом:
работать без официального разрешения станет невозможно;
усиливается миграционный контроль;
увеличивается роль работодателя в процессе оформления.
Для граждан Казахстана, которые планируют долгосрочную работу в Грузии, это означает необходимость полного соблюдения новых процедур и легализации статуса.
Грузия остается популярным направлением для:
релокации IT-специалистов,
малого бизнеса,
сезонной занятости,
работы в туристической отрасли.
Особенно востребованными были именно такси, курьерские службы и туризм — сферы, которые теперь попали под прямой запрет.
В условиях растущей мобильности казахстанцев новые ограничения могут:
сократить возможности для быстрой трудовой миграции;
повысить требования к квалификации;
увеличить финансовые и временные затраты на оформление документов.
Решение грузинских властей демонстрирует переход к более строгой модели регулирования рынка труда. Основная цель — защита внутреннего рынка и создание приоритетных условий для граждан страны.
Для Казахстана это может стать сигналом о необходимости:
тщательной проверки миграционных правил перед переездом,
официального оформления трудовых отношений,
оценки рисков при выборе профессии за рубежом.
С 1 марта 2026 года в Грузии:
вводится полный запрет для иностранцев на работу в курьерских службах, такси и сфере гидов;
устанавливается квота в 200 человек для проводников;
ужесточается процедура найма иностранцев;
вводится обязательное разрешение на трудовую деятельность.
Для граждан Казахстана это означает сокращение возможностей в популярных сегментах рынка и необходимость более тщательной подготовки к трудовой миграции.
