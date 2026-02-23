С 1 марта Грузия вводит жесткие ограничения: какая работа станет недоступна для казахстанцев

С 1 марта 2026 года в Грузии вступают в силу новые ограничения на трудовую и предпринимательскую деятельность иностранных граждан. Решение принято правительством страны специальным постановлением и касается целого ряда популярных сфер занятости, где традиционно работали мигранты, в том числе из Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Oxu.Az.

Фото: istockphoto.com

Какие профессии попали под запрет, какие ограничения вводятся дополнительно и что это означает для граждан Казахстана, планирующих работу в Грузии.

Полный запрет: где иностранцам больше нельзя работать

Согласно официальному решению властей, иностранным гражданам полностью запрещается работать в следующих сферах:

курьерские перевозки;

пассажирские перевозки;

деятельность в такси;

услуги туристических гидов.

Важно подчеркнуть: ограничения касаются не только трудоустройства по найму, но и предпринимательской деятельности. Это означает, что иностранцы не смогут зарегистрировать бизнес или работать как самозанятые в указанных направлениях.

Таким образом, популярные среди трудовых мигрантов сегменты — доставка, такси и туристическое сопровождение — фактически закрываются для иностранных граждан.

Ограничение для проводников: квота вместо свободного доступа

Отдельное регулирование вводится для профессии проводников, включая лыжных инструкторов и гидов в горных районах.

В 2026 году в этой сфере смогут работать только 200 иностранных специалистов. То есть вместо полного запрета вводится жесткая квота.

Фактически это означает:

высокая конкуренция за разрешения;

приоритет, вероятно, получат специалисты с подтвержденной квалификацией;

значительное сокращение возможностей для сезонной занятости.

Для казахстанцев, которые традиционно работают в туристических регионах Грузии, это может стать существенным ограничением.

Новые правила найма иностранцев: дополнительная бюрократия

Помимо запретов по отдельным профессиям, правительство Грузии усиливает общий контроль за трудовой миграцией.

Теперь работодатель, желающий нанять иностранца в любой другой сфере, обязан:

минимум за 10 рабочих дней до подачи заявления

разместить информацию о вакансии на официальном портале worknet.moh.gov.ge

указать, что речь идет о позиции для трудового иммигранта.

Фактически это означает предварительную проверку рынка труда — приоритет, очевидно, будет отдаваться гражданам Грузии.

Для казахстанцев это может означать:

более длительный процесс трудоустройства,

необходимость заранее согласовывать все документы,

рост числа отказов в разрешении на работу.

Обязательное разрешение на работу: новое требование для всех иностранцев

С 1 марта 2026 года вводится еще одно принципиальное изменение: всем иностранным гражданам потребуется специальное разрешение на трудовую деятельность.

Это разрешение станет основанием для получения вида на жительство по работе.

Таким образом:

работать без официального разрешения станет невозможно;

усиливается миграционный контроль;

увеличивается роль работодателя в процессе оформления.

Для граждан Казахстана, которые планируют долгосрочную работу в Грузии, это означает необходимость полного соблюдения новых процедур и легализации статуса.

Почему это важно для Казахстана

Грузия остается популярным направлением для:

релокации IT-специалистов,

малого бизнеса,

сезонной занятости,

работы в туристической отрасли.

Особенно востребованными были именно такси, курьерские службы и туризм — сферы, которые теперь попали под прямой запрет.

В условиях растущей мобильности казахстанцев новые ограничения могут:

сократить возможности для быстрой трудовой миграции;

повысить требования к квалификации;

увеличить финансовые и временные затраты на оформление документов.

Общий тренд: ужесточение миграционной политики

Решение грузинских властей демонстрирует переход к более строгой модели регулирования рынка труда. Основная цель — защита внутреннего рынка и создание приоритетных условий для граждан страны.

Для Казахстана это может стать сигналом о необходимости:

тщательной проверки миграционных правил перед переездом,

официального оформления трудовых отношений,

оценки рисков при выборе профессии за рубежом.

Итог

С 1 марта 2026 года в Грузии:

вводится полный запрет для иностранцев на работу в курьерских службах, такси и сфере гидов;

устанавливается квота в 200 человек для проводников;

ужесточается процедура найма иностранцев;

вводится обязательное разрешение на трудовую деятельность.

Для граждан Казахстана это означает сокращение возможностей в популярных сегментах рынка и необходимость более тщательной подготовки к трудовой миграции.