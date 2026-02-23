Одна золотая медаль в кармане и 19-е место: итоги Олимпиады для Казахстана

Зимние Олимпийские игры Милан‑Кортина-2026 завершились, и Казахстан вернулся с одной, но очень яркой победой. Страна отметилась золотой медалью в фигурном катании, подаренной Михаилом Шайдоровым, который стал настоящей звездой олимпиады, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz

© Photo : Минтуризма и спорта Казахстана

Михаил Шайдоров – герой и знаменосец

На церемонии закрытия в Вероне флаг Казахстана пронес именно Михаил Шайдоров. Его золотая медаль стала не только единственной для сборной Казахстана на Играх-2026, но и историческим достижением: впервые казахстанский фигурист поднялся на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Ранее лучшим результатом в этом виде спорта считалось третье место Дениса Тена на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Теперь Михаил вписал свое имя в историю отечественного спорта, повторив редкий успех лыжника Владимира Смирнова, который завоевал золото еще в 1994 году в Лиллехаммере.

Золотой перерыв после почти тридцати лет

Национальный олимпийский комитет Казахстана отметил: «Это первая золотая медаль для страны на зимних Играх с 1994 года, что делает нынешнее выступление вторым лучшим в истории нашей сборной».

Таким образом, Михаил Шайдоров и Владимир Смирнов остаются единственными казахстанскими спортсменами, выигрывавшими Олимпийские игры после обретения независимости страны.

Сборная Казахстана на Милан‑Кортина‑2026

Всего в Италии Казахстан представляли 36 спортсменов, выступавших в десяти видах спорта. Несмотря на одну медаль, страна заняла 19-е место в медальном зачете, демонстрируя стабильное присутствие на мировом зимнем спортивном уровне.

Церемония закрытия: история и театр в одном амфитеатре

Парад атлетов прошел торжественно, а участники соревнований символически объединились после напряженной олимпийской борьбы. Музыкальные и танцевальные номера сопровождались световыми эффектами и оригинальной постановкой: артисты появлялись из исторических тоннелей амфитеатра, создавая впечатление, что памятник оживает на глазах у зрителей.

Традиционно церемония завершилась спуском олимпийского флага и его передачей будущим организаторам – Франции, где зимние Олимпийские игры состоятся в 2030 году.