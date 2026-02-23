Налоговое «затишье» в Казахстане: список исключений, когда мораторий не работает

Правительство Республики Казахстан утвердило меры по обеспечению макроэкономической стабильности, одним из ключевых пунктов которых стала приостановка налогового контроля для МСБ. Согласно решению от 17 декабря 2025 года, для субъектов малого и микропредпринимательства вводится мораторий на проверку обязательств, возникших до 1 января 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: gov.kz

Однако эта мера не является тотальной «амнистией». Комитет государственных доходов МФ РК подчеркивает: существует целый ряд исключений, при которых инспекторы имеют полное право начать проверку.

Даже если вы относитесь к малому бизнесу, проверка будет инициирована в следующих случаях:

Уголовный контекст: Если проверка назначается в рамках уголовно-процессуального законодательства. Особый контроль властей: По прямому поручению или согласованию с Президентом РК или Генеральным прокурором, а также на основании актов прокурорского надзора. Взаиморасчеты с контрагентами: При необходимости определения точных сумм расчетов между налогоплательщиком и его дебиторами. Блокировка кассы: При исполнении распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе. Недропользователи: Компании, работающие в сфере добычи ресурсов, не попадают под действие моратория. Инициатива бизнеса: Если сам налогоплательщик подал заявление или требование, которое по закону влечет за собой обязательную проверку. Апелляции и жалобы: Разбор вопросов, изложенных в жалобе предпринимателя на результаты предыдущих проверок. Манипуляции с отчетностью: Если после 17 декабря 2025 года вы подали дополнительную или отозвали старую отчетность за периоды до начала 2026 года. Игнорирование камерального контроля: Проверки для подтверждения нарушений, которые уже были выявлены в ходе дистанционного (камерального) мониторинга.

Сравнение условий

Категория Статус с 1 января 2026 Микро- и малый бизнес Проверки приостановлены (по общим основаниям) Средний и крупный бизнес Проверки в штатном режиме Недропользователи (любой масштаб) Подлежат проверкам без ограничений Встречные проверки Проводятся в обычном порядке

Важные нюансы для бухгалтера

Стоит обратить внимание на критическую дату — 17 декабря 2025 года. Любые попытки «исправить» прошлые периоды путем подачи дополнительных деклараций после этой даты автоматически выводят компанию из-под защиты моратория. Это сделано для того, чтобы бизнес не использовал приостановку контроля как возможность безнаказанно корректировать налоги задним числом.

Также сохраняются встречные проверки, которые назначаются для подтверждения операций вашего контрагента. Если ваш партнер попал под прицел налоговой, ваши документы также будут изучены.