18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.02.2026, 14:48

Крупный чиновник в Казахстане подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

Новости Казахстана 0 778

В Западно-Казахстанской области разгорелся скандал с участием одного из высокопоставленных чиновников. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, и уже возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Уральская неделя".

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Обман и преступление

По словам отца пострадавшей, трагический инцидент произошел еще 3 января. Мужчина обманом завлек к себе домой несовершеннолетнюю дочь и совершил над ней насильственные действия. Этот случай потряс местное сообщество, учитывая социальный статус подозреваемого, который до этого момента считался влиятельной фигурой в регионе.

Реакция правоохранительных органов

После обращения отца девочки в полицию подозреваемый был задержан. Мужчина якобы признал свою вину, а пострадавшая смогла опознать его. Несмотря на это, по словам отца, полиция отпустила его домой, что вызвало тревогу у семьи. На телефон пострадавшего отца начали поступать угрозы от подозреваемого, что лишь усилило опасения о возможном давлении на следствие из-за высокого статуса фигуранта.

Ход следствия

В полиции официально подтвердили, что возбуждено уголовное дело по статье 120 часть 3-1 пункт 1 Уголовного кодекса РК – «Изнасилование несовершеннолетней». В ведомстве сообщили, что расследование продолжается, и решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей будет принято после завершения комплекса следственных действий.

Социальный резонанс

Случай вызвал широкий общественный резонанс в регионе. Жители выражают обеспокоенность тем, что влияние подозреваемого может повлиять на ход расследования, а общественные организации требуют неукоснительного соблюдения закона и обеспечения безопасности потерпевшей.

0
10
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь