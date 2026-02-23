Крупный чиновник в Казахстане подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

В Западно-Казахстанской области разгорелся скандал с участием одного из высокопоставленных чиновников. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, и уже возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание "Уральская неделя".

Фото: stock.adobe.com

Обман и преступление

По словам отца пострадавшей, трагический инцидент произошел еще 3 января. Мужчина обманом завлек к себе домой несовершеннолетнюю дочь и совершил над ней насильственные действия. Этот случай потряс местное сообщество, учитывая социальный статус подозреваемого, который до этого момента считался влиятельной фигурой в регионе.

Реакция правоохранительных органов

После обращения отца девочки в полицию подозреваемый был задержан. Мужчина якобы признал свою вину, а пострадавшая смогла опознать его. Несмотря на это, по словам отца, полиция отпустила его домой, что вызвало тревогу у семьи. На телефон пострадавшего отца начали поступать угрозы от подозреваемого, что лишь усилило опасения о возможном давлении на следствие из-за высокого статуса фигуранта.

Ход следствия

В полиции официально подтвердили, что возбуждено уголовное дело по статье 120 часть 3-1 пункт 1 Уголовного кодекса РК – «Изнасилование несовершеннолетней». В ведомстве сообщили, что расследование продолжается, и решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей будет принято после завершения комплекса следственных действий.

Социальный резонанс

Случай вызвал широкий общественный резонанс в регионе. Жители выражают обеспокоенность тем, что влияние подозреваемого может повлиять на ход расследования, а общественные организации требуют неукоснительного соблюдения закона и обеспечения безопасности потерпевшей.