23.02.2026, 15:16

15 марта решает будущее Казахстана: как голосовать и что важно знать

Новости Казахстана 0 506

В стране объявлен масштабный референдум, в ходе которого граждане Казахстана смогут высказать своё мнение о проекте новой Конституции. Центральная избирательная комиссия и Республиканская комиссия по референдуму представили образец бюллетеня и подробно разъяснили правила проведения голосования, а также сроки и порядок подсчёта голосов. Важность предстоящего события подчёркивается тем, что оно охватывает миллионы избирателей по всей стране и за её пределами, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: e-history.kz
Фото: e-history.kz

Образец бюллетеня и варианты голосования

Член Республиканской комиссии референдума Михаил Бортник сообщил, что подготовлен проект бюллетеня на казахском и русском языках. В нём содержится ключевой вопрос:

«Принимаете ли вы новую Конституцию РК, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?»

Избиратели смогут ответить лишь двумя способами — «Да, принимаю» или «Нет, не принимаю».

Для выбора необходимо поставить отметку в пустом квадрате справа от варианта. По словам М. Бортника, бюллетени снабжены системой защиты, включающей полиграфические элементы офсетной печати, точные параметры цвета, шрифта и другие меры для предотвращения подделок.

Подготовка к голосованию и численность бюллетеней

Бюллетени будут доставлены в участковые комиссии с резервом в размере 1% от числа избирателей каждого участка. Согласно данным акиматов областей и городов Астана, Алматы и Шымкент, в списки включено 12,4 млн граждан, что повлекло за собой изготовление 12,5 млн бюллетеней.

Член ЦИК Азамат Айманакумов уточнил, что голосование пройдет 15 марта 2026 года на 10,4 тыс. участках, в том числе 80 участках при представительствах Казахстана в 62 иностранных странах. На 9,7 тыс. участков по месту регистрации граждан участки будут открыты с 07:00 до 20:00. На 632 специальных участках, включая воинские части, дома отдыха, санатории, стационарные лечебные учреждения, СИЗО и зарубежные представительства, комиссия может завершить голосование раньше, если все избиратели уже проголосовали.

Личный голос и подсчёт

Азамат Айманакумов подчеркнул, что голосование должно быть личным, передача права голоса и голосование за других не допускаются. Подсчёт голосов начнётся в 20:00 по местному времени на каждом участке, если не было изменений в графике голосования. Члены комиссии проводят подсчёт без перерыва, и он не должен превышать 12 часов с момента начала. Референдум признается состоявшимся, если участие примет более половины избирателей, а решение считается принятым, если «за» проголосовало более половины участников.

Официальные итоги будут опубликованы в средствах массовой информации не позднее семи дней со дня голосования.

Безопасность и организация движения избирателей

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров призвал к организации раздельных потоков входящих и выходящих избирателей, чтобы избежать скопления людей у входа в помещения для голосования. Он также отметил, что образцы бюллетеней и тексты проекта Конституции на казахском и русском языках должны быть размещены на пути следования к участковой комиссии, но не после начала голосования.

С 24 февраля по 6 марта члены комиссии посетят все регионы страны для проверки готовности участков и обеспечения беспрепятственного проведения референдума.

