Кыргызстан требует изменить пропускной режим на границе с Казахстаном

В Бишкеке вновь подняли вопрос о пропускном режиме на кыргызско-казахстанской границе. Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана настаивают на пересмотре правил, которые вызывают трудности у жителей приграничных районов двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Депутат призывает к срочным изменениям

Гуля Кожокулова, депутат Жогорку Кенеша, подчеркнула необходимость решительных мер для упрощения пересечения границы. Речь идет о проекте закона, касающемся ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о пунктах пропуска, подписанного в Бишкеке 22 августа 2025 года.

По словам парламентария, существующий режим «90 дней в течение 180» создаёт серьёзные трудности для граждан, проживающих и работающих в приграничных районах. Многие кыргызстанцы и казахстанцы сталкиваются с бюрократическими преградами, которые мешают нормальной жизни, работе и общению.

«Эти 90 дней считают путём суммирования всех выездов и въездов. Казахстан — братская страна, у президентов двух стран сложились хорошие отношения. Неужели нельзя убрать данный режим, чтобы не страдал народ?» — подчеркнула Кожокулова.

Она добавила, что в приграничных районах множество смешанных браков, общие рынки и тесные экономические связи. Поэтому вопросы упрощения пересечения границы, по её мнению, должны решаться оперативно, включая применение народной дипломатии и активные переговоры с Республикой Казахстан.

Кыргызстан и Казахстан ведут переговоры уже годами

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев отметил, что обсуждения отмены режима «90 на 180» ведутся уже давно. Каждый год вопрос поднимается перед казахстанской стороной, однако в 2025 году ответа не поступило, и Бишкек вынужден был применить аналогичный режим к гражданам Казахстана.

«Если Казахстан отменит данный режим, мы также сразу же откажемся от него. При этом граждане РК не сталкиваются с бюрократическими препятствиями при регистрации. Мы постоянно мониторим ситуацию на границе и можем сказать, что большого числа граждан Казахстана, которые не могут попасть в Кыргызстан, не наблюдается», — пояснил Имангазиев.

Он добавил, что через внесение поправок в законодательство Кыргызстан намерен ввести послабления для определённой категории казахстанских граждан, которым сейчас сложно попасть на территорию страны.

Пропускной режим как экономический и социальный барьер

Эксперты отмечают, что ограничения «90 на 180» затрудняют не только личное общение, но и экономическую деятельность. Жители приграничных районов вынуждены планировать поездки и работу с учётом этих лимитов, что осложняет бизнес и работу на рынках обеих стран.

Налаживание упрощённого режима пересечения границы рассматривается как шаг к укреплению доверия между Кыргызстаном и Казахстаном, а также как способ поддержки жителей приграничных территорий, для которых ежедневные бюрократические препятствия становятся серьёзной проблемой.