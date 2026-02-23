Кыргызстан требует изменить пропускной режим на границе с Казахстаном

В Бишкеке вновь подняли вопрос о пропускном режиме на кыргызско-казахстанской границе. Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана настаивают на пересмотре правил, которые вызывают трудности у жителей приграничных районов двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24.kg.
Гуля Кожокулова, депутат Жогорку Кенеша, подчеркнула необходимость решительных мер для упрощения пересечения границы. Речь идет о проекте закона, касающемся ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о пунктах пропуска, подписанного в Бишкеке 22 августа 2025 года.
По словам парламентария, существующий режим «90 дней в течение 180» создаёт серьёзные трудности для граждан, проживающих и работающих в приграничных районах. Многие кыргызстанцы и казахстанцы сталкиваются с бюрократическими преградами, которые мешают нормальной жизни, работе и общению.
«Эти 90 дней считают путём суммирования всех выездов и въездов. Казахстан — братская страна, у президентов двух стран сложились хорошие отношения. Неужели нельзя убрать данный режим, чтобы не страдал народ?» — подчеркнула Кожокулова.
Она добавила, что в приграничных районах множество смешанных браков, общие рынки и тесные экономические связи. Поэтому вопросы упрощения пересечения границы, по её мнению, должны решаться оперативно, включая применение народной дипломатии и активные переговоры с Республикой Казахстан.
Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев отметил, что обсуждения отмены режима «90 на 180» ведутся уже давно. Каждый год вопрос поднимается перед казахстанской стороной, однако в 2025 году ответа не поступило, и Бишкек вынужден был применить аналогичный режим к гражданам Казахстана.
«Если Казахстан отменит данный режим, мы также сразу же откажемся от него. При этом граждане РК не сталкиваются с бюрократическими препятствиями при регистрации. Мы постоянно мониторим ситуацию на границе и можем сказать, что большого числа граждан Казахстана, которые не могут попасть в Кыргызстан, не наблюдается», — пояснил Имангазиев.
Он добавил, что через внесение поправок в законодательство Кыргызстан намерен ввести послабления для определённой категории казахстанских граждан, которым сейчас сложно попасть на территорию страны.
Эксперты отмечают, что ограничения «90 на 180» затрудняют не только личное общение, но и экономическую деятельность. Жители приграничных районов вынуждены планировать поездки и работу с учётом этих лимитов, что осложняет бизнес и работу на рынках обеих стран.
Налаживание упрощённого режима пересечения границы рассматривается как шаг к укреплению доверия между Кыргызстаном и Казахстаном, а также как способ поддержки жителей приграничных территорий, для которых ежедневные бюрократические препятствия становятся серьёзной проблемой.
