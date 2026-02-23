Кумыс на рассвете и 7 лет без руля: глава палаты ЧСИ Павлодара оказался под арестом

В Павлодарской области руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей лишился водительских прав на семь лет и получил 15 суток административного ареста. Поводом стала поездка за рулем в состоянии алкогольного опьянения ранним утром, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: 365info.kz

Задержание на рассвете

По информации суда, инцидент произошел 21 февраля около 05:00 утра. За рулем автомобиля Hyundai Santa Fe был остановлен глава палаты частных судебных исполнителей Павлодарской области Даурен Исабеков.

Сотрудники полиции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Объяснение в суде: «Выпил много кумыса»

В ходе разбирательства Даурен Исабеков признал вину. Он пояснил, что употребил большое количество кумыса, после чего сел за руль.

Несмотря на характер напитка, суд квалифицировал состояние как алкогольное опьянение, что влечет административную ответственность по действующему законодательству.

Решение суда: арест и длительное лишение прав

Суд по административным правонарушениям Павлодара признал его виновным по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Согласно постановлению:

назначен административный арест сроком на 15 суток;

применено лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Формулировка суда гласит:

«Признать виновным по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет».

Статус и репутационные последствия

Случай вызвал общественный резонанс, учитывая должность нарушителя. Руководитель палаты частных судебных исполнителей — фигура, связанная с обеспечением исполнения судебных решений и соблюдением закона.

Фактически речь идет о представителе системы принудительного исполнения, который сам оказался привлечен к ответственности за нарушение законодательства.

Что предусматривает статья 608 КоАП РК

Часть 1 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция включает:

административный арест;

длительное лишение водительских прав.

Практика показывает, что наказание по данной статье является жестким и не предполагает альтернатив в случае доказанного факта опьянения.