18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.02.2026, 17:25

Кумыс на рассвете и 7 лет без руля: глава палаты ЧСИ Павлодара оказался под арестом

Новости Казахстана 0 476

В Павлодарской области руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей лишился водительских прав на семь лет и получил 15 суток административного ареста. Поводом стала поездка за рулем в состоянии алкогольного опьянения ранним утром, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: 365info.kz
Фото: 365info.kz

Задержание на рассвете

По информации суда, инцидент произошел 21 февраля около 05:00 утра. За рулем автомобиля Hyundai Santa Fe был остановлен глава палаты частных судебных исполнителей Павлодарской области Даурен Исабеков.

Сотрудники полиции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Объяснение в суде: «Выпил много кумыса»

В ходе разбирательства Даурен Исабеков признал вину. Он пояснил, что употребил большое количество кумыса, после чего сел за руль.

Несмотря на характер напитка, суд квалифицировал состояние как алкогольное опьянение, что влечет административную ответственность по действующему законодательству.

Решение суда: арест и длительное лишение прав

Суд по административным правонарушениям Павлодара признал его виновным по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Согласно постановлению:

  • назначен административный арест сроком на 15 суток;

  • применено лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Формулировка суда гласит:

«Признать виновным по части 1 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет».

Статус и репутационные последствия

Случай вызвал общественный резонанс, учитывая должность нарушителя. Руководитель палаты частных судебных исполнителей — фигура, связанная с обеспечением исполнения судебных решений и соблюдением закона.

Фактически речь идет о представителе системы принудительного исполнения, который сам оказался привлечен к ответственности за нарушение законодательства.

Что предусматривает статья 608 КоАП РК

Часть 1 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Санкция включает:

  • административный арест;

  • длительное лишение водительских прав.

Практика показывает, что наказание по данной статье является жестким и не предполагает альтернатив в случае доказанного факта опьянения.

4
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Лошадка перед этим съела много гороха,риса,зерна или чего там ещё после изготовления самогона выбрасывается...
23.02.2026, 15:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь