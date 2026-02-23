300 миллионов евро «в дым»: экс-премьера Польши обвинили в угольной афере с поставками из Казахстана

В Польше разгорается громкий политический скандал: Агентство стратегических резервов страны (RARS) направило заявление в правоохранительные органы в отношении бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Речь идет о масштабных закупках угля в 2022–2023 годах, значительная часть которого поступила из Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

По версии польского МВД, государству мог быть нанесен ущерб на сотни миллионов евро.

В чем суть обвинений

Как сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, речь идет о решениях, принятых правительством Моравецкого в 2022 году на фоне энергетического кризиса и необходимости срочного обеспечения домохозяйств углем.

По данным министерства:

всего было закуплено около 750 тысяч тонн угля ;

общая стоимость поставок превысила 1,3 млрд злотых (примерно 309 млн евро);

54% закупленного объема пришлось на Казахстан;

31% — на Колумбию;

14% — на Австралию.

Однако, как утверждают в МВД, ключевая проблема заключается не в географии поставок, а в качестве топлива.

«Не соответствовал нормам»

По словам Кервиньского, значительная часть закупленного угля оказалась технически непригодной для использования.

В декабре 2025 года Агентство стратегических резервов инициировало анализ хранившегося топлива. Результаты оказались, по словам министра, шокирующими:

почти 40% угля представляло собой шлам — угольную мелочь;

данный материал не соответствовал техническим требованиям ;

его использование в бытовых целях оказалось проблематичным.

Фактически речь идет о том, что часть стратегических запасов оказалась либо низкосортной, либо непригодной для запланированного применения.

Финансовые потери: вернуть удастся лишь часть

Экспертные оценки, на которые ссылается МВД, свидетельствуют о существенных финансовых потерях.

По предварительным расчетам:

из потраченных 1,3 млрд злотых

удастся вернуть лишь около 300 млн злотых (примерно 71 млн евро).

Таким образом, потенциальный ущерб может составить более 1 млрд злотых.

Министр внутренних дел назвал происходящее «угольной аферой» и подчеркнул, что круг подозреваемых, вероятно, будет шире одного экс-премьера.

Почему уголь закупали в Казахстане

2022 год стал для Польши периодом резкой перестройки энергетической политики. В условиях санкционного давления и изменения логистических цепочек Варшава активно искала альтернативных поставщиков топлива.

Казахстан на тот момент выступал одним из крупных экспортеров угля, способным оперативно закрыть дефицит. Более половины закупленного Польшей топлива пришло именно из казахстанских источников.

При этом в обвинениях польской стороны пока речь идет не о действиях поставщиков, а о решениях, принятых внутри польского правительства при организации закупок и контроле качества.

Политический контекст

57-летний Моравецкий занимал пост главы правительства Польши с 2017 по 2023 год. С января 2025 года он возглавляет Партию европейских консерваторов и реформистов.

Разбирательство вокруг закупок угля может иметь серьезные последствия не только юридического, но и политического характера — как для самого политика, так и для его партии на европейском уровне.

Что дальше

Заявление RARS уже направлено в правоохранительные органы. В МВД не исключают расширения круга фигурантов дела.

Если обвинения подтвердятся, Польша может столкнуться с одним из крупнейших энергетических скандалов последних лет — с финансовыми потерями, исчисляемыми сотнями миллионов евро, и серьезными репутационными рисками для бывшего руководства страны.

История, начавшаяся как экстренная попытка обеспечить население топливом в кризисный период, теперь может обернуться масштабным расследованием.