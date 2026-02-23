18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.02.2026, 18:32

Цифры, которые приносят радость: 137 тысяч казахстанцев не смогли устоять перед «красивыми» номерами

С 5 января 2026 года граждане Казахстана получили возможность самостоятельно выбирать государственные регистрационные номера (ГРНЗ) для своих автомобилей с любыми цифровыми и буквенными комбинациями. Исключением стали номера повышенного спроса — за их выдачу предусмотрены отдельные пошлины, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Как рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел, нововведение сразу вызвало большой интерес у автовладельцев. Всего за первый месяц работы сервиса — до 31 января 2026 года — поступило 144 329 заявок на получение «красивых» номеров.

Сколько номеров уже выдано

Из поданных заявок МВД удалось обработать и выдать 137 631 ГРНЗ, что свидетельствует о высокой активности населения в первые недели работы услуги.

При этом, несмотря на интерес к определённым сочетаниям, ведомство не ведёт статистику по самым популярным комбинациям цифр и букв, отметили в пресс-службе. Это значит, что точные рейтинги «любимчиков» среди казахстанцев пока остаются неизвестными.

Стоимость и бюджетные поступления

Ранее сообщалось, что минимальная цена VIP-номеров в 2026 году составляет 43 250 тенге. За эту сумму водитель может выбрать практически любую комбинацию, кроме более дорогих вариантов, которые подпадают под отдельные тарифы.

С учётом количества выданных номеров, в бюджет страны поступило около 5,9 млн тенге только за первый месяц работы сервиса. Это демонстрирует не только популярность услуги среди населения, но и потенциал дополнительного дохода для государства.

Перспективы и правила выбора

Нововведение позволяет автовладельцам проявить индивидуальность и сделать номер более «привлекательным» визуально. Однако ограничения по отдельным категориям ГРНЗ сохраняются, чтобы избежать чрезмерного спроса на определённые комбинации.

Таким образом, уже в первые недели после старта казахстанцы активно пользуются возможностью выбрать персонализированные номера, а государство получает дополнительные средства в бюджет.

дорожник
дорожник
Сейчас на выезде из Симферополя встретилась машина на казахстанских номерах, регион 03. Посигналили друг другу, земляки
23.02.2026, 14:32
