Самые продаваемые автомобили в Казахстане

В 2025 году казахстанский автомобильный рынок показал устойчивый рост, а покупатели продемонстрировали явные предпочтения среди брендов и моделей. По данным Казахстанского автомобильного союза , продажи достигли 234,9 тысяч автомобилей, и, по прогнозам экспертов, в 2026 году этот показатель может превысить 247 тысяч единиц — рост на 5%, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Глава союза Анар Макашева отмечает: «Большинство автомобилей, которые выбирают казахстанцы, производятся прямо в нашей стране. Это говорит о растущей локализации и поддержке отечественного производства».

Топ-10 брендов: лидеры на казахстанском рынке

Список самых продаваемых брендов 2025 года показывает явного фаворита:

Hyundai — 50 868 машин Chevrolet — 38 880 машин Kia — 23 402 машины Chery — 14 570 машин Jetour — 14 507 машин Haval — 11 688 машин Toyota — 11 338 машин Changan — 11 260 машин Jac — 10 330 машин Geely — 9 621 машина

Примечательно, что восемь из десяти брендов имеют производство в Казахстане, что укрепляет позиции местной индустрии.

Лидеры продаж по моделям: кто завоевал сердца казахстанцев

Если рассматривать отдельные модели, то топ-10 выглядит следующим образом:

Chevrolet Cobalt — 31 802 единицы Hyundai Tucson — 20 697 единиц Kia Sportage — 10 988 единиц Hyundai Mufasa — 8 203 единицы Hyundai Elantra — 7 867 единиц Hyundai Santa Fe — 5 764 единицы Chevrolet Onix — 5 732 единицы Changan CS55 Plus — 5 558 единиц Chery Tiggo 2 — 5 278 единиц Jac S3 Pro — 5 127 единиц

Все перечисленные модели производятся в Казахстане, что подчеркивает рост локализации и доступность современных авто на внутреннем рынке.

Тренды и неожиданные выводы

Hyundai доминирует не только по бренду, но и по моделям , сразу четыре автомобиля марки попали в топ-10.

Chevrolet сохраняет популярность , особенно с моделью Cobalt, которая стала самой продаваемой в стране.

Внедорожники и кроссоверы продолжают набирать популярность — Hyundai Tucson, Kia Sportage и Hyundai Santa Fe уверенно удерживают позиции.

Местное производство становится ключевым фактором: большинство лидеров рынка производится именно в Казахстане, что снижает зависимость от импорта.

Вывод

2025 год показал, что казахстанцы активно выбирают качественные и локально произведенные автомобили. Hyundai и Chevrolet уверенно лидируют, но разнообразие брендов и моделей говорит о растущей конкуренции и спросе на различные сегменты: от экономичных седанов до семейных кроссоверов.

Казахстанский автомобильный рынок демонстрирует зрелость и устойчивый рост, а прогнозы на 2026 год вселяют оптимизм: продажи автомобилей могут вырасти на 5%, а локальное производство укрепит позиции страны в автомобильной индустрии.