Самые продаваемые автомобили в Казахстане

В 2025 году казахстанский автомобильный рынок показал устойчивый рост, а покупатели продемонстрировали явные предпочтения среди брендов и моделей. По данным Казахстанского автомобильного союза, продажи достигли 234,9 тысяч автомобилей, и, по прогнозам экспертов, в 2026 году этот показатель может превысить 247 тысяч единиц — рост на 5%, сообщает Lada.kz.
Глава союза Анар Макашева отмечает: «Большинство автомобилей, которые выбирают казахстанцы, производятся прямо в нашей стране. Это говорит о растущей локализации и поддержке отечественного производства».
Список самых продаваемых брендов 2025 года показывает явного фаворита:
Hyundai — 50 868 машин
Chevrolet — 38 880 машин
Kia — 23 402 машины
Chery — 14 570 машин
Jetour — 14 507 машин
Haval — 11 688 машин
Toyota — 11 338 машин
Changan — 11 260 машин
Jac — 10 330 машин
Geely — 9 621 машина
Примечательно, что восемь из десяти брендов имеют производство в Казахстане, что укрепляет позиции местной индустрии.
Если рассматривать отдельные модели, то топ-10 выглядит следующим образом:
Chevrolet Cobalt — 31 802 единицы
Hyundai Tucson — 20 697 единиц
Kia Sportage — 10 988 единиц
Hyundai Mufasa — 8 203 единицы
Hyundai Elantra — 7 867 единиц
Hyundai Santa Fe — 5 764 единицы
Chevrolet Onix — 5 732 единицы
Changan CS55 Plus — 5 558 единиц
Chery Tiggo 2 — 5 278 единиц
Jac S3 Pro — 5 127 единиц
Все перечисленные модели производятся в Казахстане, что подчеркивает рост локализации и доступность современных авто на внутреннем рынке.
Hyundai доминирует не только по бренду, но и по моделям, сразу четыре автомобиля марки попали в топ-10.
Chevrolet сохраняет популярность, особенно с моделью Cobalt, которая стала самой продаваемой в стране.
Внедорожники и кроссоверы продолжают набирать популярность — Hyundai Tucson, Kia Sportage и Hyundai Santa Fe уверенно удерживают позиции.
Местное производство становится ключевым фактором: большинство лидеров рынка производится именно в Казахстане, что снижает зависимость от импорта.
2025 год показал, что казахстанцы активно выбирают качественные и локально произведенные автомобили. Hyundai и Chevrolet уверенно лидируют, но разнообразие брендов и моделей говорит о растущей конкуренции и спросе на различные сегменты: от экономичных седанов до семейных кроссоверов.
Казахстанский автомобильный рынок демонстрирует зрелость и устойчивый рост, а прогнозы на 2026 год вселяют оптимизм: продажи автомобилей могут вырасти на 5%, а локальное производство укрепит позиции страны в автомобильной индустрии.
