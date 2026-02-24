18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.33
586.7
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.02.2026, 20:51

Самые продаваемые автомобили в Казахстане

Новости Казахстана 0 559

В 2025 году казахстанский автомобильный рынок показал устойчивый рост, а покупатели продемонстрировали явные предпочтения среди брендов и моделей. По данным Казахстанского автомобильного союза, продажи достигли 234,9 тысяч автомобилей, и, по прогнозам экспертов, в 2026 году этот показатель может превысить 247 тысяч единиц — рост на 5%, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Глава союза Анар Макашева отмечает: «Большинство автомобилей, которые выбирают казахстанцы, производятся прямо в нашей стране. Это говорит о растущей локализации и поддержке отечественного производства».

Топ-10 брендов: лидеры на казахстанском рынке

Список самых продаваемых брендов 2025 года показывает явного фаворита:

  1. Hyundai — 50 868 машин

  2. Chevrolet — 38 880 машин

  3. Kia — 23 402 машины

  4. Chery — 14 570 машин

  5. Jetour — 14 507 машин

  6. Haval — 11 688 машин

  7. Toyota — 11 338 машин

  8. Changan — 11 260 машин

  9. Jac — 10 330 машин

  10. Geely — 9 621 машина

Примечательно, что восемь из десяти брендов имеют производство в Казахстане, что укрепляет позиции местной индустрии.

Лидеры продаж по моделям: кто завоевал сердца казахстанцев

Если рассматривать отдельные модели, то топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Chevrolet Cobalt — 31 802 единицы

  2. Hyundai Tucson — 20 697 единиц

  3. Kia Sportage — 10 988 единиц

  4. Hyundai Mufasa — 8 203 единицы

  5. Hyundai Elantra — 7 867 единиц

  6. Hyundai Santa Fe — 5 764 единицы

  7. Chevrolet Onix — 5 732 единицы

  8. Changan CS55 Plus — 5 558 единиц

  9. Chery Tiggo 2 — 5 278 единиц

  10. Jac S3 Pro — 5 127 единиц

Все перечисленные модели производятся в Казахстане, что подчеркивает рост локализации и доступность современных авто на внутреннем рынке.

Тренды и неожиданные выводы

  • Hyundai доминирует не только по бренду, но и по моделям, сразу четыре автомобиля марки попали в топ-10.

  • Chevrolet сохраняет популярность, особенно с моделью Cobalt, которая стала самой продаваемой в стране.

  • Внедорожники и кроссоверы продолжают набирать популярность — Hyundai Tucson, Kia Sportage и Hyundai Santa Fe уверенно удерживают позиции.

  • Местное производство становится ключевым фактором: большинство лидеров рынка производится именно в Казахстане, что снижает зависимость от импорта.

Вывод

2025 год показал, что казахстанцы активно выбирают качественные и локально произведенные автомобили. Hyundai и Chevrolet уверенно лидируют, но разнообразие брендов и моделей говорит о растущей конкуренции и спросе на различные сегменты: от экономичных седанов до семейных кроссоверов.

Казахстанский автомобильный рынок демонстрирует зрелость и устойчивый рост, а прогнозы на 2026 год вселяют оптимизм: продажи автомобилей могут вырасти на 5%, а локальное производство укрепит позиции страны в автомобильной индустрии.

0
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь