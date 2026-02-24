Новый вирус «Стратус» у соседей: уникальный симптом, о котором должны знать казахстанцы

На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане санитарные врачи обратили внимание на распространение нового штамма коронавируса, получившего неофициальное название «Стратус». Особую обеспокоенность вызывает его стремительное доминирование в соседней России, где на него приходится подавляющее большинство выявляемых случаев заражения, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: Shutterstock

«Стратус» стал доминирующим в России

По информации журналистов, в России новый вариант коронавируса фактически вытеснил другие линии. На него приходится около 90% всех регистрируемых случаев COVID-19. Медики отмечают его высокую заразность и способность активно распространяться даже среди людей с ранее сформированным иммунитетом.

Специалисты подчеркивают, что «Стратус» способен обходить иммунную защиту у тех, кто прошёл вакцинацию или уже переболел коронавирусной инфекцией. Это объясняет быстрый рост его доли среди новых случаев заболевания.

Ситуация в Казахстане остается стабильной

В то же время в Казахстане, по данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная. С начала 2026 года в стране зарегистрировано всего шесть случаев коронавирусной инфекции.

При этом уточняется, что среди выявленных образцов доминирует линия XFG — именно её в профессиональной среде связывают с вариантом «Стратус». Однако, как подчеркивают санитарные врачи, поводов для паники нет.

Что известно о линии XFG

Руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айгуль Катренова пояснила, что циркулирующая линия XFG относится к подвидам «Омикрона» и не несёт дополнительных рисков по сравнению с другими его мутациями, которые ранее распространялись в стране.

По словам специалиста, несмотря на высокую заразность, данный вариант редко приводит к тяжёлым осложнениям. Течение заболевания в большинстве случаев остаётся лёгким или среднетяжёлым.

Симптомы: на что обратить внимание

Медики обращают внимание на характерные проявления инфекции. Среди основных симптомов:

кашель,

боль в горле,

осиплость и хрипота голоса,

насморк,

головная боль,

общая слабость,

ломота в мышцах.

При этом отличительной особенностью «Стратуса» специалисты называют именно выраженную осиплость голоса. Этот симптом чаще других выделяется на фоне стандартных проявлений респираторной инфекции.

Высокая заразность без тяжёлых последствий

Врачи отмечают, что подвид XFG отличается способностью быстро распространяться, однако практически не сопровождается ростом числа осложнений или тяжёлых форм заболевания. Это принципиально отличает его от более ранних штаммов коронавируса, которые вызывали серьёзную нагрузку на систему здравоохранения.

Санитарные службы продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан соблюдать базовые меры профилактики при появлении симптомов ОРВИ.

Таким образом, несмотря на активное распространение «Стратуса» в России, в Казахстане эпидемиологическая ситуация остаётся под контролем, а новый вариант вируса, по оценкам специалистов, не представляет повышенной угрозы для населения.