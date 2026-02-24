Казахстан объявляет охоту на 3 миллиона специалистов: какие профессии станут самыми востребованными

В ближайшие десять лет рынок труда Казахстана столкнется с масштабным кадровым вызовом. По оценкам Министерство труда и социальной защиты населения РК, к 2035 году экономике страны понадобится порядка 2,9 млн работников. Причем основная нагрузка ляжет на квалифицированные кадры и специалистов рабочих профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Такие данные приводятся в среднесрочном прогнозе ведомства, который отражает ожидаемую трансформацию структуры занятости и отраслевые приоритеты развития страны.

Почти 3 миллиона вакансий: масштаб будущего спроса

Согласно расчетам Минтруда, совокупная потребность в кадрах к 2035 году составит около 2,9 млн человек. Это не разовая цифра, а накопленный запрос экономики на протяжении десятилетия — с учетом роста, обновления рабочих мест и естественной замены кадров.

Особое внимание обращает динамика спроса на квалифицированных специалистов. В период с 2025 по 2035 год потребность в них достигнет 2,5 млн человек, что означает рост на 27%. Речь идет о специалистах с профессиональным и высшим образованием, обладающих прикладными навыками и соответствующих требованиям модернизирующейся экономики.

Еще более заметный прирост ожидается в сегменте рабочих профессий. По прогнозам, стране потребуется 813 тыс. представителей производственных и технических специальностей, что на 48% больше текущих показателей. Это свидетельствует о повышении роли реального сектора и инфраструктурных проектов.

Образование, торговля и медицина — в числе лидеров по спросу

Отраслевой анализ показывает, что наиболее значительная потребность в кадрах сформируется в социальной и производственной сферах.

Лидером по количеству необходимых специалистов станет система образования — к 2035 году потребуется 447,7 тыс. работников, что составляет 15% от общего объема прогнозируемого спроса. Рост связан как с демографическими факторами, так и с реформами в сфере подготовки кадров.

Значительный запрос ожидается и в сфере оптовой и розничной торговли — 251,3 тыс. человек, или 8,4% от общей потребности. Этот сектор традиционно остается одним из драйверов занятости, особенно в крупных городах.

В здравоохранении потребуется 240,4 тыс. специалистов (8%). Учитывая нагрузку на медицинскую систему и необходимость модернизации инфраструктуры, спрос на врачей, медсестер и вспомогательный персонал будет сохраняться высоким.

Существенные объемы кадров понадобятся также в обрабатывающей промышленности — 231,4 тыс. человек (15,4%). Это отражает курс на индустриализацию и развитие производственного потенциала страны.

Сельское хозяйство сформирует потребность в 222,1 тыс. работников (7,5%), а строительная отрасль — в 216,8 тыс. человек (7,2%). Оба направления остаются стратегическими с точки зрения продовольственной безопасности и инфраструктурного развития.

Города-лидеры по кадровому дефициту

Региональный разрез показывает, что основной спрос будет сосредоточен в крупнейших экономических центрах страны.

Наибольшая потребность в специалистах прогнозируется в Алматы — 464 тыс. человек. Финансовая и деловая столица продолжает концентрировать бизнес, образование и сферу услуг.

На втором месте — Астана, где потребуется 263,4 тыс. работников. Столица демонстрирует устойчивый рост за счет административных функций, строительства и сервисного сектора.

В Карагандинская область прогнозируется потребность в 191,6 тыс. специалистов, что связано с промышленной специализацией региона.

Значительный спрос ожидается также в Алматинская область — 172 тыс. человек, Туркестанская область — 173,6 тыс., а также в Шымкент, где потребуется 141,8 тыс. работников.

Таким образом, кадровый дефицит будет характерен не только для мегаполисов, но и для быстрорастущих регионов с промышленной и аграрной специализацией.

Безработица останется ниже 5%

На фоне масштабной потребности в кадрах в Минтруда прогнозируют относительно стабильный уровень безработицы. В 2026–2028 годах показатель, по оценкам ведомства, сохранится на уровне 4,7%.

Это означает, что структурный дисбаланс будет заключаться не столько в отсутствии рабочих мест, сколько в несоответствии квалификаций требованиям рынка. Иначе говоря, проблема может сместиться из плоскости общей занятости в плоскость качества подготовки специалистов.

Кадровый вызов как точка роста

Прогноз до 2035 года демонстрирует масштаб трансформации казахстанского рынка труда. Почти 3 млн специалистов — это не только вызов для системы образования и профессиональной подготовки, но и возможность для структурного обновления экономики.

Рост спроса на квалифицированные кадры и рабочие профессии сигнализирует о необходимости ускоренной модернизации учебных программ, усиления профориентации и более тесной связи между бизнесом и образовательными учреждениями.

В ближайшее десятилетие именно кадровый вопрос может стать ключевым фактором конкурентоспособности страны.