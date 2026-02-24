Школьники в Казахстане получат 11 дней отдыха

В этом году казахстанские школьники смогут насладиться одним из самых длительных весенних перерывов за последние годы. По информации Tengri Education , после завершения третьей учебной четверти учащихся ждёт полноценный отдых, который продлится 11 календарных дней, позволяя восстановить силы перед финальной четвертью учебного года, сообщает Lada.kz.

Фото - Caravan.kz

Когда начнутся весенние каникулы

Согласно утверждённому школьному календарю на 2025/2026 учебный год, весенние каникулы стартуют 19 марта и продлятся до 29 марта включительно. Последний учебный день перед отдыхом придётся на 18 марта, а уже 30 марта школьники вернутся за парты, чтобы приступить к четвёртой четверти.

Такой продолжительный перерыв позволяет ребятам не только переключиться после напряжённой учебы, но и восстановить физические и эмоциональные силы. Эксперты отмечают, что полноценный отдых особенно важен для старшеклассников, которым предстоит сдача экзаменов и итоговые контрольные работы.

Как устроена школьная программа в Казахстане

Школьный год в Казахстане делится на четыре четверти. Третья четверть текущего учебного года длилась 10 недель, а четвёртая будет немного короче — около 8 недель, завершаясь 25 мая 2026 года. После этого начнутся летние каникулы, предоставляющие возможность не только отдохнуть, но и заняться самосовершенствованием и хобби.

Полный календарь школьных каникул ежегодно утверждается Министерством образования и науки, и изменения учитывают как педагогические рекомендации, так и климатические особенности регионов страны.

Рекомендации педагогов на период каникул

Учителя и психологи подчеркивают, что каникулы — это не только возможность для развлечений, но и шанс восстановить режим дня и поддерживать привычки, полезные для здоровья. В числе ключевых рекомендаций:

больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться;

ограничивать использование телефонов, планшетов и других гаджетов;

сохранять привычный распорядок дня;

уделять внимание чтению и спокойным видам досуга.

Следование этим советам позволяет школьникам легче адаптироваться к четвёртой четверти, которая является решающей в учебном году и включает подведение итогов, контрольные работы и подготовку к выпускным экзаменам для старших классов.

Весенние каникулы 2026 года обещают стать не только временем отдыха, но и важной паузой для поддержания здоровья, настроя и учебной мотивации казахстанских школьников.