Школьники в Казахстане получат 11 дней отдыха

В этом году казахстанские школьники смогут насладиться одним из самых длительных весенних перерывов за последние годы. По информации Tengri Education, после завершения третьей учебной четверти учащихся ждёт полноценный отдых, который продлится 11 календарных дней, позволяя восстановить силы перед финальной четвертью учебного года, сообщает Lada.kz.
Согласно утверждённому школьному календарю на 2025/2026 учебный год, весенние каникулы стартуют 19 марта и продлятся до 29 марта включительно. Последний учебный день перед отдыхом придётся на 18 марта, а уже 30 марта школьники вернутся за парты, чтобы приступить к четвёртой четверти.
Такой продолжительный перерыв позволяет ребятам не только переключиться после напряжённой учебы, но и восстановить физические и эмоциональные силы. Эксперты отмечают, что полноценный отдых особенно важен для старшеклассников, которым предстоит сдача экзаменов и итоговые контрольные работы.
Школьный год в Казахстане делится на четыре четверти. Третья четверть текущего учебного года длилась 10 недель, а четвёртая будет немного короче — около 8 недель, завершаясь 25 мая 2026 года. После этого начнутся летние каникулы, предоставляющие возможность не только отдохнуть, но и заняться самосовершенствованием и хобби.
Полный календарь школьных каникул ежегодно утверждается Министерством образования и науки, и изменения учитывают как педагогические рекомендации, так и климатические особенности регионов страны.
Учителя и психологи подчеркивают, что каникулы — это не только возможность для развлечений, но и шанс восстановить режим дня и поддерживать привычки, полезные для здоровья. В числе ключевых рекомендаций:
больше времени проводить на свежем воздухе и высыпаться;
ограничивать использование телефонов, планшетов и других гаджетов;
сохранять привычный распорядок дня;
уделять внимание чтению и спокойным видам досуга.
Следование этим советам позволяет школьникам легче адаптироваться к четвёртой четверти, которая является решающей в учебном году и включает подведение итогов, контрольные работы и подготовку к выпускным экзаменам для старших классов.
Весенние каникулы 2026 года обещают стать не только временем отдыха, но и важной паузой для поддержания здоровья, настроя и учебной мотивации казахстанских школьников.
