Резонансное дело в Казахстане: 15-летняя девочка родила от 71-летнего дяди — вынесен приговор

В Туркестанской области Казахстана завершился судебный процесс, который вызвал широкий общественный резонанс и встревожил всю страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

71-летний пенсионер признан виновным в совершении сексуального насилия над своей 15-летней родственницей и незаконном проникновении в жилое помещение с применением насилия. Судебное решение было вынесено 24 февраля 2026 года и стало итогом многомесячного расследования одного из самых громких дел последних лет.

Тяжелое преступление против несовершеннолетней

Согласно приговору суда, пенсионер совершал насильственные действия над несовершеннолетней родственницей на протяжении трех дней. Преступник вторгся в дом, где девочка находилась одна с младшей сестрой, пока мать уехала в Астану, а отец работал охранником на кладбище. В результате этих ужасных действий девочка забеременела. Суд признал пенсионера виновным по пункту 1 части 3-1 статьи 120 Уголовного кодекса РК (сексуальное насилие над несовершеннолетней) и части 2 статьи 149 (незаконное проникновение в жилое помещение с применением насилия или угрозой его применения в ночное время).

Ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Помимо этого, суд постановил пожизненно запретить мужчине занимать педагогические должности и любую деятельность, связанную с работой с несовершеннолетними. На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.

Хронология резонансного дела

О преступлении стало известно в октябре 2025 года. Сначала местные СМИ сообщили, что 15-летняя девочка родила ребенка от 71-летнего соседа. Позднее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева раскрыла дополнительные детали: девушка родила в январе в Астане, однако заявление о случившемся от ее матери поступило только в октябре.

По словам полиции, после родов мать и дочь первоначально сообщили, что беременность наступила в результате отношений с молодым человеком по обоюдному согласию, отказываясь от проведения экспертизы и подачи официального заявления. В результате материалы дела были временно приостановлены и отнесены к номенклатурному учету.

Однако 12 октября мать потерпевшей снова обратилась в правоохранительные органы, на этот раз сообщив о преступлении 71-летнего родственника, который по информации СМИ является дядей девушки. Именно это заявление стало основанием для возобновления расследования и последующего судебного процесса.

Реакция общества и значение приговора

Случай вызвал бурную реакцию в СМИ и социальных сетях Казахстана. Эксперты по правам ребенка отмечают, что подобные преступления особенно опасны внутри семейного круга, так как жертвы зачастую боятся или не могут сразу сообщить о случившемся. В данном деле своевременная инициатива матери потерпевшей сыграла ключевую роль в привлечении виновного к ответственности.

Уполномоченные органы и общественные активисты подчеркивают, что данный приговор — сигнал для общества о недопустимости сексуального насилия над детьми и необходимости усиленного контроля за безопасностью несовершеннолетних в семьях и близком окружении.