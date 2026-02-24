Резонансное дело в Казахстане: 15-летняя девочка родила от 71-летнего дяди — вынесен приговор

В Туркестанской области Казахстана завершился судебный процесс, который вызвал широкий общественный резонанс и встревожил всю страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
71-летний пенсионер признан виновным в совершении сексуального насилия над своей 15-летней родственницей и незаконном проникновении в жилое помещение с применением насилия. Судебное решение было вынесено 24 февраля 2026 года и стало итогом многомесячного расследования одного из самых громких дел последних лет.
Согласно приговору суда, пенсионер совершал насильственные действия над несовершеннолетней родственницей на протяжении трех дней. Преступник вторгся в дом, где девочка находилась одна с младшей сестрой, пока мать уехала в Астану, а отец работал охранником на кладбище. В результате этих ужасных действий девочка забеременела. Суд признал пенсионера виновным по пункту 1 части 3-1 статьи 120 Уголовного кодекса РК (сексуальное насилие над несовершеннолетней) и части 2 статьи 149 (незаконное проникновение в жилое помещение с применением насилия или угрозой его применения в ночное время).
Ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы. Помимо этого, суд постановил пожизненно запретить мужчине занимать педагогические должности и любую деятельность, связанную с работой с несовершеннолетними. На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.
О преступлении стало известно в октябре 2025 года. Сначала местные СМИ сообщили, что 15-летняя девочка родила ребенка от 71-летнего соседа. Позднее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева раскрыла дополнительные детали: девушка родила в январе в Астане, однако заявление о случившемся от ее матери поступило только в октябре.
По словам полиции, после родов мать и дочь первоначально сообщили, что беременность наступила в результате отношений с молодым человеком по обоюдному согласию, отказываясь от проведения экспертизы и подачи официального заявления. В результате материалы дела были временно приостановлены и отнесены к номенклатурному учету.
Однако 12 октября мать потерпевшей снова обратилась в правоохранительные органы, на этот раз сообщив о преступлении 71-летнего родственника, который по информации СМИ является дядей девушки. Именно это заявление стало основанием для возобновления расследования и последующего судебного процесса.
Случай вызвал бурную реакцию в СМИ и социальных сетях Казахстана. Эксперты по правам ребенка отмечают, что подобные преступления особенно опасны внутри семейного круга, так как жертвы зачастую боятся или не могут сразу сообщить о случившемся. В данном деле своевременная инициатива матери потерпевшей сыграла ключевую роль в привлечении виновного к ответственности.
Уполномоченные органы и общественные активисты подчеркивают, что данный приговор — сигнал для общества о недопустимости сексуального насилия над детьми и необходимости усиленного контроля за безопасностью несовершеннолетних в семьях и близком окружении.
