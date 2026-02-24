18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
24.02.2026, 15:31

Дырка в системе: куда утекает свет и почему Казахстану грозит темнота

Энергетическая система Казахстана сталкивается с серьезными вызовами, которые уже сегодня отражаются на потребителях и экономике страны. Управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев отметил, что ежегодный импорт электроэнергии, который в прошлом году составил 3,7 млрд кВтч, напрямую связан с износом генерирующих мощностей и сетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По его словам, существующая инфраструктура не просто устарела, она ограничивает потенциал даже уже произведенной энергии, создавая технологические потери, сопоставимые с объемом импорта.

Изношенные сети — скрытый вор энергии

Хайрушев подчеркнул, что сети сами по себе не создают электроэнергию, однако они способны «съедать» часть произведенного ресурса. По оценкам системного оператора, технологические потери в магистральных сетях достигают около 5% от отпуска, что в абсолютных величинах соответствует объему импортируемой энергии. Даже незначительное снижение этих потерь на 1–2 процентных пункта за счет модернизации проблемных участков может дать дополнительно до 1–1,2 млрд кВтч в год — ощутимая поддержка для энергосистемы.

Синхронизация генерации и сетей — ключ к стабильности

Эксперт отметил, что любое требование президента Касым-Жомарта Токаева по своевременному запуску энергетических проектов возможно только при корректной организации процессов. Если проектирование, строительство и финансирование остаются разрозненными, переносы сроков неизбежны. Лишь единый проектный контур с жесткой синхронизацией генерации и сетей, фиксированными критическими этапами и персональной ответственностью за каждый шаг способен обеспечить выполнение намеченных планов.

«В энергетике ключевая ошибка — вводить станцию без готовности сетей или начинать стройку без закрытого финансирования и оборудования с длинным циклом», — пояснил Хайрушев, подчеркивая, что организация процесса важнее любых политических заявлений.

Инвестиции в триллионном масштабе и инфраструктурный вызов

Для решения проблем износа сетей необходимы триллионы тенге, что подтверждено государственными программами модернизации энергетики. Речь идет о строительстве и реконструкции линий передачи 220–500 кВ, расширении и обновлении подстанций, усилении межрегиональных связей и ликвидации узких мест по направлениям Север–Юг и Восток.

«Без синхронизации новых мощностей и сетей даже введенные мегаватты остаются недоступными для экономики и потребителей», — предупредил эксперт. Реалистичный срок выхода из дефицита — период 2027–2030 годов при условии своевременного ввода заявленных мощностей и параллельного развития сетей.

Экспорт электроэнергии возможен лишь после стабилизации

Хайрушев подчеркнул, что говорить о профиците или экспортоориентированности Казахстана преждевременно. Для этого необходимо создать резерв мощности, обеспечить маневренность системы и снять сетевые ограничения. В противном случае профицит останется только на бумаге, а реальные потребности страны будут удовлетворяться с перебоями.

Системный оператор KEGOC связывает планы ввода генерации с опережающим усилением Национальной электрической сети, подчеркивая, что новые станции без развитых сетей теряют свою эффективность.

Кадровая устойчивость и технологическая компетенция

Помимо сетей, критическими остаются вопросы топлива и логистики, особенно для угольных станций, а также дефицит квалифицированных специалистов. Новые и модернизированные блоки требуют высокого уровня эксплуатации и подготовки персонала. Недостаток практического опыта в энергетике не компенсируется управленческими амбициями — ошибки приводят к росту аварийности, срывам отопительных периодов и социальным рискам.

«Особую опасность представляет ситуация, когда ключевые решения принимаются людьми без практического опыта. Энергетика требует понимания технологических процессов, а не только управленческих подходов», — отметил Хайрушев.

Сильная команда как фундамент энергетической стабильности

Эксперт уверен, что возврат энергетики в зону ответственности квалифицированных специалистов — ключ к успешной реализации национальных планов. Государству необходимо привлекать менеджеров с опытом управления крупными энергетическими объектами, которые понимают эксплуатацию, ремонты и запуск оборудования в осенне-зимний период на практике. Отбор должен основываться на деловой репутации и результатах работы, а не на формальных критериях или связях.

Государственные программы поддержки для энергетиков также должны быть привязаны к конкретным объектам и кадровым потребностям отрасли. Без такой привязки они не дадут системного эффекта. Энергетика должна быть фундаментом, на котором строится цифровизация и промышленный рост, иначе любые реформы рискуют остаться декларациями.

