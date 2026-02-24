Жилищные выплаты: кто в Казахстане вошёл в новый список получателей

В Казахстане произошли значительные изменения в системе жилищных выплат для сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление правительства, которое расширяет перечень должностей, имеющих право на государственные выплаты на жильё, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно обновлённой редакции документа, теперь на жилищные выплаты могут рассчитывать сотрудники Службы по возврату активов. Ранее эта структура отсутствовала в списке, и её работники не могли претендовать на финансовую поддержку государства в вопросах жилья.
Кроме того, расширение коснулось и психологов-старших инспекторов, выполняющих функции переговорщиков. Их включение в перечень свидетельствует о растущем признании важности работы с людьми в критических ситуациях, где психологическая подготовка играет ключевую роль.
В постановлении также отражены изменения в Генеральной прокуратуре. Комитет по возврату активов был преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Новый орган был создан в прошлом году на базе прежнего комитета и теперь отвечает за защиту интересов инвесторов, что подчеркивает стратегический приоритет государства на укрепление инвестиционного климата.
Документ, за исключением отдельных положений, начнёт действовать через 10 календарных дней после официального опубликования. Таким образом, новые правила вступят в силу с 3 марта 2026 года, открывая доступ к жилищным выплатам для расширенного круга сотрудников правоохранительных органов.
Следует напомнить, что 12 февраля Президент подписал закон о жилищных отношениях и правоохранительной службе. Закон закрепляет за правительством полномочия по определению порядка предоставления, исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат. Введение нового постановления является прямым следствием этих законодательных изменений, направленных на более эффективное управление государственными выплатами и поддержку сотрудников правоохранительных органов.
Расширение перечня получателей свидетельствует о признании важности различных ролей в правоохранительных органах, особенно в сферах работы с активами и психологической поддержки. Эти меры усиливают социальную защиту работников и стимулируют профессиональное развитие новых направлений в правоохранительной деятельности.
Комментарии0 комментарий(ев)