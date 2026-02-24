18+
24.02.2026, 16:28

Жилищные выплаты: кто в Казахстане вошёл в новый список получателей

Новости Казахстана 0 322

В Казахстане произошли значительные изменения в системе жилищных выплат для сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление правительства, которое расширяет перечень должностей, имеющих право на государственные выплаты на жильё, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта iagorod.kz
Фото с сайта iagorod.kz

Новые категории получателей

Согласно обновлённой редакции документа, теперь на жилищные выплаты могут рассчитывать сотрудники Службы по возврату активов. Ранее эта структура отсутствовала в списке, и её работники не могли претендовать на финансовую поддержку государства в вопросах жилья.

Кроме того, расширение коснулось и психологов-старших инспекторов, выполняющих функции переговорщиков. Их включение в перечень свидетельствует о растущем признании важности работы с людьми в критических ситуациях, где психологическая подготовка играет ключевую роль.

Обновления в структурах прокуратуры

В постановлении также отражены изменения в Генеральной прокуратуре. Комитет по возврату активов был преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Новый орган был создан в прошлом году на базе прежнего комитета и теперь отвечает за защиту интересов инвесторов, что подчеркивает стратегический приоритет государства на укрепление инвестиционного климата.

Вступление документа в силу

Документ, за исключением отдельных положений, начнёт действовать через 10 календарных дней после официального опубликования. Таким образом, новые правила вступят в силу с 3 марта 2026 года, открывая доступ к жилищным выплатам для расширенного круга сотрудников правоохранительных органов.

Законодательный контекст

Следует напомнить, что 12 февраля Президент подписал закон о жилищных отношениях и правоохранительной службе. Закон закрепляет за правительством полномочия по определению порядка предоставления, исчисления, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат. Введение нового постановления является прямым следствием этих законодательных изменений, направленных на более эффективное управление государственными выплатами и поддержку сотрудников правоохранительных органов.

Значение изменений

Расширение перечня получателей свидетельствует о признании важности различных ролей в правоохранительных органах, особенно в сферах работы с активами и психологической поддержки. Эти меры усиливают социальную защиту работников и стимулируют профессиональное развитие новых направлений в правоохранительной деятельности.

