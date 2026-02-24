Смартфоны внезапно становятся «кирпичами»: что стоит за массовыми блокировками в Казахстане

Волна жалоб: что стало поводом для скандала

Поводом для резонанса стали публикации в соцсетях, где продавцы и покупатели утверждают, что не могут зарегистрировать устройства, ввезенные из стран ЕАЭС и соседних государств.

По их словам, система якобы отказывает в регистрации даже тем смартфонам, которые были приобретены несколько лет назад. После этого устройства блокируются, а владельцам предлагают «решить вопрос» через посредников за немалую сумму.

Фактически речь идет о невозможности пройти верификацию IMEI-кода — уникального идентификатора мобильного устройства, без которого телефон не может полноценно работать в сетях казахстанских операторов связи.

Позиция оператора: проблема не в стране происхождения

В компании ATS Mediafon заявляют, что ситуация интерпретируется односторонне. По данным оператора, основная волна недовольства исходит от участников рынка, которые ранее работали по «серым» схемам.

В компании подчеркивают: процедура верификации строится на единых и прозрачных правилах. Отказ не связан ни с платностью услуги, ни с дискриминацией по стране производства или покупки устройства. Ключевое условие — подтверждение легального ввоза и уплаты обязательных таможенных и налоговых платежей.

Если смартфон официально импортирован и оформлен в установленном порядке, он без проблем проходит проверку. Добросовестные импортеры, по словам оператора, продолжают работать в штатном режиме.

«Серый» импорт под ударом

Главная причина отказов — так называемый «серый» импорт. Это устройства, которые попали в страну без официального таможенного оформления и без уплаты обязательных платежей в бюджет.

В таких случаях система не видит смартфон в легальном обороте, а значит, IMEI не подтверждается. Ранее подобные устройства могли проходить регистрацию по упрощенным или обходным схемам, однако теперь такие методы перестали работать.

По сути, рынок переживает этап ужесточения контроля, направленного на выравнивание условий для официальных дистрибьюторов и борьбу с теневым оборотом техники.

Нужно ли платить за регистрацию

Отдельное беспокойство вызвали слухи о якобы обязательной плате за регистрацию устройств. В ATS Mediafon заявили: для обычных граждан процедура верификации полностью бесплатна.

Сумма в 2 МРП, которая активно обсуждается в соцсетях, к населению не относится. Коммерческие договоры действительно заключаются с импортерами и официальными дистрибьюторами — стоимость услуги составляет 1 МРП за устройство. Однако даже этот платеж не гарантирует автоматического прохождения процедуры: решающим фактором остается подтверждение легальности ввоза.

Для покупателей это означает одно: если смартфон приобретен у официального продавца, проблем с регистрацией, как правило, не возникает. Риски появляются при покупке у неофициальных поставщиков или частных лиц.

Что делать, если телефон не прошел верификацию

В случае отказа в регистрации и угрозы блокировки профильное ведомство — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан — рекомендует действовать последовательно.

Прежде всего следует обратиться к продавцу с уведомлением о незарегистрированном устройстве и потребовать либо его официальной регистрации, либо замены на легальный аналог. Если продавец отказывается выполнять обязательства, необходимо обращаться в департамент по защите прав потребителей по месту жительства. В случае нарушения условий продажи возможна подача иска в суд с требованием возврата денежных средств.

Перед покупкой нового смартфона ведомство советует заранее проверять статус IMEI через специализированный сервис kz-imei.kz или приложение eGov Mobile.

Почему после поездки за границу телефон требует повторной проверки

Отдельная категория жалоб связана с ситуациями, когда устройство ранее работало без нареканий, но после возвращения из зарубежной поездки внезапно требует повторной верификации.

Как поясняют в профильном министерстве, это может быть связано с обновлением данных в системе, сменой SIM-карты или выявлением несоответствий в регистрационной информации. В большинстве случаев проблема решается оперативно — при наличии подтверждающих документов повторная процедура занимает минимальное время.

Рынок меняет правила игры

Ситуация вокруг «окирпичивания» смартфонов демонстрирует более широкий процесс — усиление контроля за цифровым рынком и сокращение доли неофициального импорта.

Для потребителей главный вывод остается прежним: экономия при покупке у сомнительных продавцов может обернуться полной блокировкой устройства и дополнительными расходами. В новых условиях проверка IMEI и выбор официальной точки продаж становятся не формальностью, а гарантией того, что смартфон не превратится в бесполезный гаджет.