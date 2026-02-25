В Индонезии задержан подозреваемый в резонансном двойном убийстве в Казахстане

Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана совместно с зарубежными правоохранительными органами провели успешную операцию по задержанию мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Атырауской области. Задержание произошло в деревне Сенару на индонезийском острове Ломбок, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД .

Фото: МВД РК

Международный розыск и сотрудничество правоохранителей

Задержание стало результатом активного взаимодействия казахстанских и индонезийских силовых структур. В ходе операции также была установлена личность бывшей супруги задержанного, которая ранее объявлялась в международный розыск как без вести пропавшая. Оба подозреваемых теперь находятся под контролем местных властей, а вопрос их депортации в Казахстан находится на стадии решения.

Мотив и обстоятельства преступления

По данным следствия, трагедия произошла в ноябре 2025 года. Мужчина, действуя умышленно, из корыстных побуждений и на фоне длительных бытовых конфликтов, спланировал убийство двух человек в Атырауской области. После совершения преступления он предпринял меры для сокрытия следов: тела были закопаны под хозяйственной постройкой, следы крови уничтожены, а имущество и денежные средства потерпевших похищены.

Резонанс и правовая оценка

Событие получило широкий общественный резонанс, поскольку речь идет о заранее спланированном убийстве на бытовой почве, сопровождавшемся хищением имущества. В уголовном кодексе Республики Казахстан данное преступление квалифицируется как особо тяжкое и подпадает под часть 2 статьи 99.

Дальнейшие шаги

Следственные органы Казахстана готовятся к официальной процедуре депортации задержанных. После их возвращения ожидается продолжение расследования на территории страны, а также привлечение к ответственности по всем предусмотренным законом статьям.