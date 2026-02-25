Казахстан меняет тюремные правила

В Казахстане готовятся кардинальные изменения в системе исполнения наказаний. Министерство внутренних дел опубликовало проект приказа, который предусматривает новые правила внутреннего распорядка для осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: kiprinform.com

Эксперты отмечают, что эти инициативы могут существенно изменить привычный режим колоний и даже стать шагом к более технологичному и «гуманному» подходу к содержанию заключённых.

Новые правила внутреннего распорядка

Документ предлагает пересмотреть существующие нормы, которые регулируют поведение осуждённых и систему поощрений. В частности, планируется изменение в системе оценки поведения, применяемой в колониях Казахстана. В настоящее время осуждённым присваиваются разные степени — от отрицательной до положительной, что напрямую влияет на условия содержания, доступ к привилегиям и возможность получения поощрений.

Особое внимание уделяется «третьей положительной степени поведения», которая присваивается тем, кто длительное время соблюдает режим без нарушений. Именно для этой категории планируются новые льготы, направленные на повышение мотивации и дисциплины внутри учреждений.

Смартфоны и «тихий час» — новые привилегии

Среди ключевых нововведений — разрешение осуждённым минимальной безопасности пользоваться смартфонами за пределами территории колонии. По замыслу разработчиков, это позволит заключённым поддерживать связь с близкими и получать информацию, не нарушая дисциплину учреждения.

Также проект предусматривает введение «тихого часа» для тех, кто демонстрирует устойчивое положительное поведение. Это нововведение направлено на создание более спокойной и структурированной среды внутри колоний, где заключённые смогут уделять время отдыху и личной рефлексии.

Терминалы самообслуживания и снижение контакта с персоналом

Ещё одно значительное изменение касается процесса подачи заявок на свидания и временные выходы в город. Заключённые минимальной безопасности смогут оформлять такие запросы через терминалы самообслуживания. По мнению авторов проекта, это позволит сократить прямое взаимодействие с персоналом, снизить административную нагрузку и ускорить процесс обработки заявок.

Отсутствие негативных последствий

Разработчики уверяют, что принятие изменений не приведёт к отрицательным социально-экономическим или правовым последствиям. Напротив, они рассматривают нововведения как способ повышения эффективности работы колоний и мотивации осуждённых к соблюдению режима.

Министерство подчёркивает, что проект носит исключительно корректирующий характер и направлен на модернизацию системы исполнения наказаний с учётом современных технологий и международных практик.