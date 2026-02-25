Только по записи: в ЦОНах Казахстана вводят новый режим работы

В Казахстане меняется формат обслуживания граждан в ряде центров обслуживания населения. Государственная корпорация Правительство для граждан объявила о запуске пилотного проекта, который переводит часть ЦОНов на работу исключительно по предварительной записи. Нововведение уже охватило десятки отделений и может стать новой нормой по всей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"

Прием только по записи: что изменилось

С 20 февраля 2026 года обслуживание в 32 районных и городских отделениях ЦОНов переведено в формат обязательной предварительной записи. Это означает, что теперь попасть на прием без заранее забронированного времени невозможно.

Гражданам предлагается самостоятельно выбрать удобную дату и час визита, после чего прийти строго к назначенному времени. Прием осуществляется только по забронированным талонам. В госкорпорации подчеркивают, что такой подход позволяет исключить живые очереди и сделать процесс получения услуг более предсказуемым.

Дополнительно к первоначальному списку с 20 февраля к пилотному проекту были подключены еще 22 отделения. Таким образом, география нововведения расширилась, а число ЦОНов, работающих по новому формату, увеличилось.

Ставка на планирование вместо очередей

В Правительство для граждан пояснили, что основная цель проекта — создать более комфортные условия для посетителей, особенно в регионах, где нагрузка на отделения традиционно высокая.

Предварительная запись позволяет жителям, в том числе из отдаленных районов, заранее спланировать поездку в ЦОН и не тратить время в ожидании. Такой формат особенно актуален для граждан, которым приходится добираться до районных центров из сельской местности.

По сути, система работы ЦОНов постепенно приближается к формату сервисных центров, где визит планируется заранее, а поток посетителей распределяется равномерно в течение дня.

Как записаться на прием

Для бронирования времени визита предусмотрено несколько каналов. Запись доступна через мобильные приложения «ЦОН» и «Egov mobile», а также через портал электронного правительства. Кроме того, воспользоваться возможностью записи можно в специальных киосках выдачи талонов.

Таким образом, гражданам предоставлен выбор: оформить запись дистанционно или сделать это непосредственно в самом центре обслуживания.

Что продолжит работать в прежнем режиме

Несмотря на переход части услуг в формат предварительной записи, не все направления работы ЦОНов подпадают под новые правила. В госкорпорации уточнили, что выдача готовых документов осуществляется без предварительной записи. В прежнем режиме продолжают функционировать сектор самообслуживания и услуги документирования.

Это означает, что граждане, которым необходимо только получить уже оформленные документы или воспользоваться терминалами самообслуживания, по-прежнему могут сделать это без бронирования времени.

Отдельное обслуживание для уязвимых категорий

В рамках пилотного проекта предусмотрены специальные условия для отдельных категорий граждан. Для ветеранов Великой Отечественной войны, лиц с особыми потребностями и иностранных граждан организованы отдельные рабочие места.

Такой подход направлен на сокращение времени ожидания для социально уязвимых групп и создание более доступной среды при получении государственных услуг.

Пилотный проект с перспективой масштабирования

В Правительство для граждан подчеркивают, что нововведение пока реализуется в пилотном режиме. По итогам анализа эффективности будет принято решение о дальнейшем расширении практики на другие отделения.

Если проект покажет положительные результаты — снижение нагрузки, сокращение очередей и рост удовлетворенности граждан — формат обязательной предварительной записи может стать стандартом для всей сети ЦОНов страны.

Таким образом, Казахстан делает очередной шаг к цифровизации и структурированию государственных услуг, постепенно отказываясь от привычной модели «живой очереди» в пользу управляемого и прогнозируемого сервиса.