36 тысяч аварий в год: в Казахстане предложили радикальный план для безопасности на дорогах

В Казахстане прозвучала инициатива создать специализированный Дорожный фонд, который станет инструментом для комплексного поддержания трасс в надлежащем состоянии и повышения безопасности на дорогах. Предложение поступило от мажилисмена Олжаса Куспекова и уже привлекает внимание экспертов и представителей государственных органов.

Фото: ДП Атырауской области

Прямое влияние на безопасность граждан и экономику

Депутат отметил, что государство ежегодно выделяет значительные средства на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Однако количество ДТП продолжает расти, а сотни людей ежегодно гибнут на трассах страны. Это, по мнению Куспекова, является сигналом о том, что состояние дорожной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность граждан и устойчивость экономики.

Механизм Дорожного фонда и источники финансирования

Создание Дорожного фонда позволит перейти от точечного ремонта к системному развитию сети республиканских дорог. Фонд обеспечит стабильное финансирование строительства новых участков, содержания и модернизации уже существующих трасс. Среди предлагаемых источников средств — платные услуги на дорогах, транзитные сборы, развитие платных участков, придорожный сервис и другие неналоговые поступления. Также Куспеков предложил рассмотреть платный разрешительный механизм на тонировку стекол транспортных средств, вопрос которого уже обсуждался ранее.

Международный опыт подтверждает эффективность

Международная практика демонстрирует, что такие механизмы позволяют снизить аварийность и увеличить срок службы дорожного покрытия. В странах с аналогичными фондами наблюдается устойчивое развитие дорожной отрасли, что положительно сказывается на безопасности и экономике.

Тревожная статистика ДТП в Казахстане

По данным Куспекова, только за прошлый год в стране произошло более 36 тысяч ДТП, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Более 51 тысячи человек получили травмы, почти 2,5 тысячи граждан погибли. Наиболее опасными остаются загородные трассы, где качество инфраструктуры особенно критично для предотвращения трагедий.

Проблемы перегруженности и недофинансирования

Депутат подчеркнул, что на магистралях наблюдается высокая загруженность, заторы на пунктах пропуска, ускоренный износ покрытия, а также хронические трудности с содержанием и зимней очисткой дорог. Ежегодная потребность отрасли оценивается примерно в 1,9 трлн тенге, тогда как фактическое финансирование составляет около 1 трлн тенге, а на ремонт и содержание дорог общего пользования из бюджета выделяется лишь порядка 44 млрд тенге, что не покрывает текущие нагрузки и темпы износа.

Призыв к правительству

В связи с этим Куспеков обратился к правительству с просьбой рассмотреть вопрос создания Дорожного фонда, определить устойчивые источники его наполнения и подготовить предложения по внесению необходимых законодательных изменений. Такой шаг позволит вывести дорожную отрасль Казахстана на системный и безопасный уровень развития, обеспечивая защиту граждан и экономическую эффективность.