25.02.2026, 13:55

36 тысяч аварий в год: в Казахстане предложили радикальный план для безопасности на дорогах

Новости Казахстана 0 543

В Казахстане прозвучала инициатива создать специализированный Дорожный фонд, который станет инструментом для комплексного поддержания трасс в надлежащем состоянии и повышения безопасности на дорогах. Предложение поступило от мажилисмена Олжаса Куспекова и уже привлекает внимание экспертов и представителей государственных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ДП Атырауской области
Прямое влияние на безопасность граждан и экономику

Депутат отметил, что государство ежегодно выделяет значительные средства на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. Однако количество ДТП продолжает расти, а сотни людей ежегодно гибнут на трассах страны. Это, по мнению Куспекова, является сигналом о том, что состояние дорожной инфраструктуры напрямую влияет на безопасность граждан и устойчивость экономики.

Механизм Дорожного фонда и источники финансирования

Создание Дорожного фонда позволит перейти от точечного ремонта к системному развитию сети республиканских дорог. Фонд обеспечит стабильное финансирование строительства новых участков, содержания и модернизации уже существующих трасс. Среди предлагаемых источников средств — платные услуги на дорогах, транзитные сборы, развитие платных участков, придорожный сервис и другие неналоговые поступления. Также Куспеков предложил рассмотреть платный разрешительный механизм на тонировку стекол транспортных средств, вопрос которого уже обсуждался ранее.

Международный опыт подтверждает эффективность

Международная практика демонстрирует, что такие механизмы позволяют снизить аварийность и увеличить срок службы дорожного покрытия. В странах с аналогичными фондами наблюдается устойчивое развитие дорожной отрасли, что положительно сказывается на безопасности и экономике.

Тревожная статистика ДТП в Казахстане

По данным Куспекова, только за прошлый год в стране произошло более 36 тысяч ДТП, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Более 51 тысячи человек получили травмы, почти 2,5 тысячи граждан погибли. Наиболее опасными остаются загородные трассы, где качество инфраструктуры особенно критично для предотвращения трагедий.

Проблемы перегруженности и недофинансирования

Депутат подчеркнул, что на магистралях наблюдается высокая загруженность, заторы на пунктах пропуска, ускоренный износ покрытия, а также хронические трудности с содержанием и зимней очисткой дорог. Ежегодная потребность отрасли оценивается примерно в 1,9 трлн тенге, тогда как фактическое финансирование составляет около 1 трлн тенге, а на ремонт и содержание дорог общего пользования из бюджета выделяется лишь порядка 44 млрд тенге, что не покрывает текущие нагрузки и темпы износа.

Призыв к правительству

В связи с этим Куспеков обратился к правительству с просьбой рассмотреть вопрос создания Дорожного фонда, определить устойчивые источники его наполнения и подготовить предложения по внесению необходимых законодательных изменений. Такой шаг позволит вывести дорожную отрасль Казахстана на системный и безопасный уровень развития, обеспечивая защиту граждан и экономическую эффективность.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Создание любого фонда неизбежно ведёт к коррупции.
25.02.2026, 09:40
Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь