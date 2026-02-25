Бросил мусор — минус 43 тысячи со счета: в Казахстане с 12 марта запускают систему тотальных автоматических штрафов

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу крупные изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) , которые существенно расширяют возможности автоматической фиксации нарушений. Теперь алгоритмы и камеры будут следить не только за водителями, но и за пешеходами, курильщиками и даже нарушителями общественного порядка в бытовой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Свидетель.kz.

Фото: pexels

Что изменится

Поправки закреплены в статье 31 КоАП и предусматривают, что:

нарушения, зафиксированные цифровыми системами, интегрированными с Единым реестром административных производств (ЕРАП) , могут стать основанием для автоматического вынесения штрафа без классического протокола;

ответственность за нарушения с участием транспорта по-прежнему лежит на собственниках авто;

закон разделяет два направления автоматической фиксации: нарушения водителей; любые административные проступки, фиксируемые цифровыми системами.



Это значит, что автоматизация выходит за рамки дорог и начинает охватывать повседневную жизнь граждан.

Какие нарушения теперь фиксируют камеры и алгоритмы

Системы распознавания, включая камеры и дроны, смогут фиксировать следующие правонарушения:

Выброс мусора или окурка – штраф в 2026 году составляет 43 250 тенге;

Курение в запрещённых местах ;

Переход дороги в неположенном месте ;

Незаконная торговля или продажа алкоголя в запрещённое время, при наличии “умных” камер в торговых точках.

Если система идентифицирует человека и данные подтвердятся через интеграцию с государственными базами, постановление о штрафе может быть вынесено без участия инспектора.

Практическая сторона нововведений

Ранее городские камеры, включая комплексы типа «Сергек», использовались как доказательная база при нарушениях правил дорожного движения. Теперь же они смогут:

автоматически фиксировать бытовые и административные проступки;

напрямую формировать постановления о штрафах;

ускорять процесс привлечения к ответственности, исключая личное взаимодействие с сотрудниками органов.

Цифровая инфраструктура превращается не только в инструмент безопасности, но и в механизм повседневного административного контроля.

Опыт других стран

Системы автоматической фиксации нарушений уже широко применяются в мире:

Китай – распознавание лиц и интеграция с цифровыми платёжными системами позволяют автоматически штрафовать за нарушения ПДД и общественного порядка;

Сингапур – сеть камер и патрульных роботов фиксирует курение в неположенных местах, неправильную парковку велосипедов и выброс мусора; штрафы могут быть крупными;

Дубай (ОАЭ) – интеллектуальные радары фиксируют нарушения пешеходов и интегрируются с национальной ID-базой резидентов.

Таким образом, Казахстан начинает двигаться в сторону полного цифрового контроля административной дисциплины.

Итог

Поправки не создают новых видов правонарушений, но радикально меняют способ их фиксации:

привычные «мелкие» проступки всё чаще фиксируются алгоритмом, а не инспектором;

ответственность наступает быстрее, без личного контакта;

цифровая фиксация выходит на уровень повседневной жизни каждого гражданина.

С 12 марта 2026 года каждый окурок, каждый шаг на «неправильный» переход и даже курение в запрещённом месте могут обернуться автоматическим штрафом — алгоритм теперь видит всё.