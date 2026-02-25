18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 14:31

Бросил мусор — минус 43 тысячи со счета: в Казахстане с 12 марта запускают систему тотальных автоматических штрафов

Новости Казахстана 0 899

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу крупные изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые существенно расширяют возможности автоматической фиксации нарушений. Теперь алгоритмы и камеры будут следить не только за водителями, но и за пешеходами, курильщиками и даже нарушителями общественного порядка в бытовой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Свидетель.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Что изменится

Поправки закреплены в статье 31 КоАП и предусматривают, что:

  • нарушения, зафиксированные цифровыми системами, интегрированными с Единым реестром административных производств (ЕРАП), могут стать основанием для автоматического вынесения штрафа без классического протокола;

  • ответственность за нарушения с участием транспорта по-прежнему лежит на собственниках авто;

  • закон разделяет два направления автоматической фиксации:

    1. нарушения водителей;

    2. любые административные проступки, фиксируемые цифровыми системами.

Это значит, что автоматизация выходит за рамки дорог и начинает охватывать повседневную жизнь граждан.

Какие нарушения теперь фиксируют камеры и алгоритмы

Системы распознавания, включая камеры и дроны, смогут фиксировать следующие правонарушения:

  • Выброс мусора или окурка – штраф в 2026 году составляет 43 250 тенге;

  • Курение в запрещённых местах;

  • Переход дороги в неположенном месте;

  • Незаконная торговля или продажа алкоголя в запрещённое время, при наличии “умных” камер в торговых точках.

Если система идентифицирует человека и данные подтвердятся через интеграцию с государственными базами, постановление о штрафе может быть вынесено без участия инспектора.

Практическая сторона нововведений

Ранее городские камеры, включая комплексы типа «Сергек», использовались как доказательная база при нарушениях правил дорожного движения. Теперь же они смогут:

  • автоматически фиксировать бытовые и административные проступки;

  • напрямую формировать постановления о штрафах;

  • ускорять процесс привлечения к ответственности, исключая личное взаимодействие с сотрудниками органов.

Цифровая инфраструктура превращается не только в инструмент безопасности, но и в механизм повседневного административного контроля.

Опыт других стран

Системы автоматической фиксации нарушений уже широко применяются в мире:

  • Китай – распознавание лиц и интеграция с цифровыми платёжными системами позволяют автоматически штрафовать за нарушения ПДД и общественного порядка;

  • Сингапур – сеть камер и патрульных роботов фиксирует курение в неположенных местах, неправильную парковку велосипедов и выброс мусора; штрафы могут быть крупными;

  • Дубай (ОАЭ) – интеллектуальные радары фиксируют нарушения пешеходов и интегрируются с национальной ID-базой резидентов.

Таким образом, Казахстан начинает двигаться в сторону полного цифрового контроля административной дисциплины.

Итог

Поправки не создают новых видов правонарушений, но радикально меняют способ их фиксации:

  • привычные «мелкие» проступки всё чаще фиксируются алгоритмом, а не инспектором;

  • ответственность наступает быстрее, без личного контакта;

  • цифровая фиксация выходит на уровень повседневной жизни каждого гражданина.

С 12 марта 2026 года каждый окурок, каждый шаг на «неправильный» переход и даже курение в запрещённом месте могут обернуться автоматическим штрафом — алгоритм теперь видит всё.

3
17
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь