Бросил мусор — минус 43 тысячи со счета: в Казахстане с 12 марта запускают систему тотальных автоматических штрафов

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу крупные изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые существенно расширяют возможности автоматической фиксации нарушений. Теперь алгоритмы и камеры будут следить не только за водителями, но и за пешеходами, курильщиками и даже нарушителями общественного порядка в бытовой сфере, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Свидетель.kz.
Поправки закреплены в статье 31 КоАП и предусматривают, что:
нарушения, зафиксированные цифровыми системами, интегрированными с Единым реестром административных производств (ЕРАП), могут стать основанием для автоматического вынесения штрафа без классического протокола;
ответственность за нарушения с участием транспорта по-прежнему лежит на собственниках авто;
закон разделяет два направления автоматической фиксации:
нарушения водителей;
любые административные проступки, фиксируемые цифровыми системами.
Это значит, что автоматизация выходит за рамки дорог и начинает охватывать повседневную жизнь граждан.
Системы распознавания, включая камеры и дроны, смогут фиксировать следующие правонарушения:
Выброс мусора или окурка – штраф в 2026 году составляет 43 250 тенге;
Курение в запрещённых местах;
Переход дороги в неположенном месте;
Незаконная торговля или продажа алкоголя в запрещённое время, при наличии “умных” камер в торговых точках.
Если система идентифицирует человека и данные подтвердятся через интеграцию с государственными базами, постановление о штрафе может быть вынесено без участия инспектора.
Ранее городские камеры, включая комплексы типа «Сергек», использовались как доказательная база при нарушениях правил дорожного движения. Теперь же они смогут:
автоматически фиксировать бытовые и административные проступки;
напрямую формировать постановления о штрафах;
ускорять процесс привлечения к ответственности, исключая личное взаимодействие с сотрудниками органов.
Цифровая инфраструктура превращается не только в инструмент безопасности, но и в механизм повседневного административного контроля.
Системы автоматической фиксации нарушений уже широко применяются в мире:
Китай – распознавание лиц и интеграция с цифровыми платёжными системами позволяют автоматически штрафовать за нарушения ПДД и общественного порядка;
Сингапур – сеть камер и патрульных роботов фиксирует курение в неположенных местах, неправильную парковку велосипедов и выброс мусора; штрафы могут быть крупными;
Дубай (ОАЭ) – интеллектуальные радары фиксируют нарушения пешеходов и интегрируются с национальной ID-базой резидентов.
Таким образом, Казахстан начинает двигаться в сторону полного цифрового контроля административной дисциплины.
Поправки не создают новых видов правонарушений, но радикально меняют способ их фиксации:
привычные «мелкие» проступки всё чаще фиксируются алгоритмом, а не инспектором;
ответственность наступает быстрее, без личного контакта;
цифровая фиксация выходит на уровень повседневной жизни каждого гражданина.
С 12 марта 2026 года каждый окурок, каждый шаг на «неправильный» переход и даже курение в запрещённом месте могут обернуться автоматическим штрафом — алгоритм теперь видит всё.
