Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

Сегодня, 25 февраля 2026 года, в Карагандинской области произошел инцидент с военным самолетом. Истребитель Су-30СМ, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Фото: gov.kz

Экипаж спасся, угрозы для жизни нет

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, экипаж самолета вовремя катапультировался. Сейчас оба летчика находятся под наблюдением медицинских специалистов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, что стало первым обнадеживающим моментом в этой тревожной ситуации.

Район падения оцеплен

Место происшествия оперативно оцеплено, при этом угрозы для гражданского населения и объектов инфраструктуры нет. Власти подчеркнули, что принимаются все меры для обеспечения безопасности в зоне падения самолета.

Создана комиссия для расследования

Для выяснения причин и обстоятельств крушения Министерство обороны сформировало специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полетов. В расследовании участвуют профильные специалисты авиационной службы, которые проведут детальный анализ всех факторов, включая техническое состояние самолета и условия проведения полета.

По окончании работы комиссии будет дана правовая оценка происшествию, а также принято соответствующее процессуальное решение. Министр обороны подчеркнул, что особое внимание уделяется соблюдению процедур безопасности и предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Почему это происшествие важно

Крушение Су-30СМ в мирное время и в рамках учебных полетов привлекает внимание к вопросам безопасности авиации в Казахстане. Су-30СМ — один из самых современных истребителей ВВС страны, и каждый подобный инцидент анализируется не только с точки зрения расследования, но и с точки зрения национальной безопасности, подготовки летного состава и надежности авиационной техники.

Сейчас все данные по происшествию систематизируются, а общественность ждет официального отчета комиссии. Несмотря на удачное спасение экипажа, инцидент стал серьезным сигналом о важности строгого контроля и мониторинга тренировочных полетов, особенно на фоне активного развития военно-воздушных сил Казахстана.