18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.02.2026, 15:05

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

Новости Казахстана 0 787

Сегодня, 25 февраля 2026 года, в Карагандинской области произошел инцидент с военным самолетом. Истребитель Су-30СМ, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Экипаж спасся, угрозы для жизни нет

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, экипаж самолета вовремя катапультировался. Сейчас оба летчика находятся под наблюдением медицинских специалистов. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, что стало первым обнадеживающим моментом в этой тревожной ситуации.

Район падения оцеплен

Место происшествия оперативно оцеплено, при этом угрозы для гражданского населения и объектов инфраструктуры нет. Власти подчеркнули, что принимаются все меры для обеспечения безопасности в зоне падения самолета.

Создана комиссия для расследования

Для выяснения причин и обстоятельств крушения Министерство обороны сформировало специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полетов. В расследовании участвуют профильные специалисты авиационной службы, которые проведут детальный анализ всех факторов, включая техническое состояние самолета и условия проведения полета.

По окончании работы комиссии будет дана правовая оценка происшествию, а также принято соответствующее процессуальное решение. Министр обороны подчеркнул, что особое внимание уделяется соблюдению процедур безопасности и предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Почему это происшествие важно

Крушение Су-30СМ в мирное время и в рамках учебных полетов привлекает внимание к вопросам безопасности авиации в Казахстане. Су-30СМ — один из самых современных истребителей ВВС страны, и каждый подобный инцидент анализируется не только с точки зрения расследования, но и с точки зрения национальной безопасности, подготовки летного состава и надежности авиационной техники.

Сейчас все данные по происшествию систематизируются, а общественность ждет официального отчета комиссии. Несмотря на удачное спасение экипажа, инцидент стал серьезным сигналом о важности строгого контроля и мониторинга тренировочных полетов, особенно на фоне активного развития военно-воздушных сил Казахстана.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь