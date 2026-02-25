18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.02.2026, 16:09

Работа в Казахстане только для квалифицированных специалистов: Министерство труда ужесточает правила для иностранцев

Новости Казахстана 0 454

Казахстан готовится к масштабной трансформации миграционной системы, которая обещает изменить правила игры на рынке труда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

В рамках расширенного заседания Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК были анонсированы радикальные меры: пересмотр ставок сборов для иностранной рабочей силы, ужесточение контроля частных агентств занятости и внедрение «умного» цифрового скоринга для оценки квалификации приезжих. Нововведения направлены на создание прозрачной системы, где профессиональные навыки станут важнее паспортов и стран происхождения.

Отбор по профессиональному потенциалу

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев заявил, что приём иммигрантов будет строиться не на географии, а на компетенциях. Особое внимание будет уделяться высококвалифицированным специалистам с профильным образованием и востребованными навыками. По планам министерства, к 2030 году доля квалифицированных кадров среди прибывающих иностранцев должна достигнуть 95%, что станет новым стандартом для страны и резко повысит качество миграционного потока.

Пилотный проект и цифровая проверка

На базе платформы «migration.enbek.kz» уже запущен пилотный проект, где выдача разрешений на постоянное проживание и присвоение статуса «қандас» проводится с использованием комплексного скоринга. Система учитывает образование, опыт работы и профессиональные компетенции каждого заявителя, минимизируя риски попадания на рынок труда неквалифицированных специалистов и создавая условия для стратегического отбора кадров.

Полная цифровизация миграции

Для комплексного мониторинга миграционных потоков министерство формирует единую цифровую архитектуру на базе информационной системы «Миграционная полиция», в сочетании с платформой QazETA. Это позволит отслеживать перемещения иностранных работников, анализировать статистику и принимать управленческие решения на основе реальных данных. Эксперты отмечают, что цифровизация создаст беспрецедентный уровень прозрачности в миграционной сфере.

Новый закон – новые правила игры

Подготовлен проект закона, предусматривающий пересмотр ставок сборов для иностранных работников и строгие правила для частных агентств занятости. Внедрение цифрового скоринга при принятии решений о въезде и трудоустройстве иностранных граждан станет ключевым инструментом реформы. Ертаев подчеркнул, что цель нововведений – создать прозрачную систему, которая защищает интересы казахстанских работников, одновременно обеспечивая экономику необходимыми квалифицированными кадрами.

Внутренняя миграция как стратегический инструмент

Помимо внешней политики, министерство активно работает с внутренней миграцией. Для покрытия кадрового дефицита и поддержки демографического баланса северных регионов разработана Дорожная карта по стимулированию переселения граждан. Такой подход позволит выравнивать региональные рынки труда и минимизировать риски нелегальной занятости, создавая управляемую и эффективную миграционную систему.

Казахстан на пороге миграционной революции

Эксперты прогнозируют, что цифровизация и строгий отбор иностранной рабочей силы станут поворотным моментом для казахстанского рынка труда. Новая система позволит стране привлекать только квалифицированные кадры, укреплять экономику и одновременно защищать интересы местных работников. Впервые в истории миграционная политика Казахстана ориентируется не на количество, а на качество, что может полностью изменить ландшафт трудовой миграции в регионе.

3
0
0
