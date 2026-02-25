Казахстан переписывает ценники на российские продукты: что подорожает в первую очередь

Россия остается одним из ключевых поставщиков продовольствия на казахстанский рынок, и любые ценовые колебания у северного соседа практически неизбежно отражаются на стоимости товаров в отечественных магазинах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: saltmagazine.ru

В начале 2026 года инфляционная динамика в РФ вновь усилилась, а налоговые изменения добавили рынку дополнительного давления. Вопрос теперь не в том, подорожает ли импорт, а в том — насколько ощутимым окажется этот рост для казахстанских потребителей.

Январский всплеск: инфляция в России снова ускорилась

По данным Росстат, в январе 2026 года потребительские цены в России выросли сразу на 1,26%. Для первого месяца года это нетипично высокий показатель: в предыдущие годы январская инфляция обычно укладывалась в диапазон 0,6–1%.

Хотя к концу 2025 года годовой рост цен удалось замедлить ниже 6%, новый год начался с ощутимого скачка. В годовом выражении инфляция немного снизилась — с 5,93% до 5,87%, однако это лишь свидетельствует о замедлении темпов, а не об остановке роста. Цены продолжают расти, просто менее резко.

Главной причиной ускорения стала налоговая реформа: с 1 января базовая ставка НДС в России увеличена с 20% до 22%. Бизнес заранее готовился к изменениям и оперативно включил дополнительные расходы в отпускные цены. Особенно чувствительным к таким корректировкам оказался продовольственный сегмент, где маржинальность невысока, а издержки быстро отражаются в конечной стоимости.

Что уже дорожает у соседей

Наиболее заметный рост в январе зафиксирован по отдельным категориям продовольствия. Куриные яйца прибавили 3,4%, баранина — 2,7%, овощи — около 0,7%. Морковь подорожала на 2,4%, картофель — на 1,1%, огурцы — на 0,9%.

Часть этого роста объясняется сезонным фактором: к концу зимы запасы старого урожая сокращаются, а весенний импорт традиционно обходится дороже. Однако налоговая составляющая усилила этот эффект.

При этом есть и позиции с умеренным снижением цен — молоко, куриное мясо, сливочное масло, сметана. В непродовольственном сегменте дешевеют бытовая техника и электроника, чему способствует стабилизация рубля и снижение потребительского спроса.

Но для Казахстана ключевое значение имеет не столько внутренняя динамика в России, сколько ее трансформация в импортные цены.

Россия как главный поставщик: зона риска для казахстанского рынка

По данным Ассоциация финансистов Казахстана, Россия занимает ведущие позиции в поставках на казахстанский рынок свинины, мясных субпродуктов, мяса птицы, рыбы, молока и сливок, сыра, творога, яиц, колбасных изделий, сахара и кондитерской продукции.

Статистика Евразийская экономическая комиссия показывает, что по ряду товаров цены в России уже превышают казахстанские. Так, килограмм живой или охлажденной рыбы в российских городах стоил около 3,7 доллара против примерно 3 долларов в Казахстане. Десяток яиц — 1,2 доллара в РФ против 1,1 доллара в РК. Картофель в России был почти вдвое дороже, хотя по этой позиции Казахстан больше зависит от китайских поставок.

Таким образом, потенциал для «экспорта инфляции» в Казахстан уже сформирован.

Налоговая реформа и эффект цепочки

Повышение базовой ставки НДС до 22% — лишь часть изменений. Одновременно был снижен порог годовой выручки для обязательной уплаты НДС — с 60 млн до 20 млн рублей. Это означает, что тысячи малых и средних предприятий впервые оказались под полной налоговой нагрузкой.

Даже если отдельные продовольственные товары облагаются льготной ставкой НДС в 10%, их себестоимость все равно растет. Производители закупают сырье, упаковку, оборудование и комплектующие по новым, более высоким ставкам. В результате налоговое давление распространяется по всей производственной цепочке и закладывается в отпускную цену.

По информации участников рынка, многие российские поставщики уже пересмотрели контрактные цены для казахстанских партнеров. Это означает, что весной отечественные импортеры начнут получать продукцию по более высокой стоимости, независимо от того, замедлится ли формально инфляция в России.

Насколько может вырасти цена в Казахстане

С учетом повышения НДС на 2 процентных пункта и сопутствующего кумулятивного эффекта базовый диапазон подорожания выглядит как плюс 3–7% по отдельным категориям продовольствия.

Наиболее уязвимыми могут оказаться мясо птицы, яйца, молочная продукция, колбасные изделия, сахар и кондитерские товары — именно те сегменты, где Россия занимает сильные позиции как поставщик.

Дополнительное давление создают сезонное увеличение объемов импорта весной, возможные колебания курса рубля и сохраняющаяся высокая стоимость логистики. В совокупности это формирует вероятность того, что к концу весны отдельные российские товары на казахстанских полках окажутся дороже на 5–10% по сравнению с началом года.

Экспорт инфляции: чего ждать потребителям

Январский всплеск цен в России, скорее всего, не останется исключительно внутренней проблемой. Часть инфляционного давления будет «экспортирована» в Казахстан через торговые каналы.

С учетом тесной интеграции экономик двух стран и налоговых изменений у соседей вероятность умеренного, но устойчивого роста цен на импортные продукты выглядит высокой. Весна покажет, станет ли январский скачок разовым эпизодом или началом более продолжительной волны.

Пока же для казахстанских потребителей это означает одно: влияние российской налоговой реформы может оказаться заметнее, чем кажется на первый взгляд — и отразиться не в отчетах статистики, а в привычной продуктовой корзине.