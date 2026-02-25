18+
25.02.2026, 18:28

С апреля в ЦОН можно не ходить: всё о новом порядке замены водительских удостоверений в Казахстане

Новости Казахстана 0 504

С апреля 2026 года в Казахстане вступит в силу долгожданное нововведение, которое позволит гражданам заменять водительские права с истекшим сроком действия через интернет, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

Ранее онлайн-услуга была доступна только для тех, чьи документы оставались действительными, а также при их утере, краже или смене имени. Теперь же цифровая платформа eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile полностью охватывают случаи, когда срок действия удостоверения закончился, что существенно упрощает жизнь казахстанским водителям.

Онлайн-замена без лишних визитов

По информации пресс-службы Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, новая услуга позволит казахстанцам избежать личных визитов в Центры обслуживания населения (ЦОН). Для водителей, чьи права уже истекли, потребуется обязательный медицинский осмотр, чтобы подтвердить пригодность к управлению транспортным средством. Все данные о медосмотре будут автоматически подтягиваться из государственных информационных систем, если пользователь проходил проверку. В то же время те, кто обновляет права заранее, до окончания срока их действия, смогут обойтись без медосмотра.

Как оформить права онлайн

Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;
  • выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;
  • указать ЦОН для получения готового документа и загрузить фото (ознакомиться с требованиями к фотографии);
  • загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
  • оплатить государственную пошлину (1,25 МРП). В случае если это повторная подача заявки, можно воспользоваться функцией «Оплачено ранее»;
  • подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Чтобы воспользоваться услугой через мобильное приложение eGov Mobile, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в eGov Mobile и перейти в раздел «eGov Госуслуги» – «Вождение и транспорт»;
  • выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;
  • ознакомиться с требованиями к фотографии и загрузить файл;
  • загрузить/написать образец подписи и нажать «Сохранить»;
  • далее необходимо указать отдел ЦОН для получения готового документа и нажать «Продолжить»;
  • оплатить государственную пошлину (1,25 МРП). В случае если это повторная подача заявки, можно воспользоваться функцией «Оплачено ранее»;
  • подписать заявку одним из доступных методов подписания.

Фотография и данные — важные нюансы

При загрузке фотографии необходимо соблюдать требования к формату, разрешению и качеству изображения, которые подробно указаны в паспорте услуги на eGov.kz. Допустимо использовать фотографию из ранее выданного удостоверения или паспорта, если документ не старше трех лет. В противном случае система потребует загрузить актуальное фото вручную.

В отдельных случаях данные о пользователе могут быть не оцифрованы в государственных системах, и тогда понадобится личное обращение в ЦОН для обновления информации. Также система автоматически проверяет наличие задолженностей: если у водителя есть неоплаченные штрафы, просроченные более 30 дней, оформить замену прав онлайн будет невозможно до их полного погашения.

Полная цифровизация и удобство для граждан

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин отметил, что к апрелю приоритет будет отдан исключительно электронному формату подачи заявок. Это позволит свести к минимуму очереди в ЦОНах и полностью отказаться от очных визитов. Уже сейчас услуга пользуется высоким спросом: с момента запуска онлайн-сервиса водители Казахстана оформили более 60 000 заявок во всех сценариях.

Минцифры подчеркивает, что переход к цифровизации — это не только удобство для граждан, но и логическое завершение многолетней работы по упрощению бюрократических процессов. В ближайшие месяцы услуга станет стандартом для всех водителей страны, а замена прав без выхода из дома перестанет быть редкостью, став повседневной нормой.

