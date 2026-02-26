Какие автомобили в Казахстане подорожают и почему

В 2026 году казахстанский автомобильный рынок обещает неожиданный расклад: импортные машины подорожают на несколько процентов , а отечественные марки становятся доступнее благодаря локализации производства. Эксперты предупреждают, что для покупателей выбор между «дорогим зарубежным» и «дешевым местным» станет ключевым при планировании покупки автомобиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: driversed.trubicars.ca

Импортные машины под давлением рынка

По данным «Қазақстанның автокөлік одағы» (ҚАО), в ближайшем году стоимость импортных транспортных средств (ТС) в Казахстане может увеличиться на 4–7%.

Основные факторы такого роста связаны с колебаниями валютных курсов, удорожанием логистики и таможенных пошлин. Для автовладельцев это значит, что некоторые популярные зарубежные модели в 2026 году станут ощутимо дороже.

Локализация производства снижает цены на отечественные авто

В то же время автомобили казахстанской сборки продолжают дешеветь благодаря локализации производства. Местные заводы увеличивают долю комплектующих, производимых внутри страны, что позволяет снижать себестоимость машин.

В 2025 году запуск мультибрендового завода в сентябре привел к снижению цен на автомобили трех китайских брендов сразу на 7–15% в зависимости от модели.

Это создает более выгодные предложения для казахстанцев, которые ищут доступный и современный транспорт.

Статистика говорит сама за себя

Согласно данным Бюро национальной статистики, в декабре 2025 года цены на новые легковые автомобили выросли на 5,4% по сравнению с декабрем 2024 года. При этом:

Импортные автомобили подорожали на 7,3% ;

Отечественные авто увеличились в цене лишь на 1,9%.

Эти показатели подчеркивают разрыв между локальными и зарубежными брендами и подтверждают, что локализация производства реально влияет на доступность транспорта для населения.

Что это значит для казахстанских водителей

Если вы планируете покупку импортного автомобиля, лучше торопиться: в следующем году цены могут вырасти на несколько сотен тысяч тенге в зависимости от модели.

Для тех, кто рассматривает местные марки , сейчас выгодное время: благодаря снижению стоимости и расширению ассортимента, выбор становится привлекательнее.

Эксперты отмечают, что общая тенденция на рынке – постепенное выравнивание цен за счет роста локального производства и умеренного подорожания импорта.

В итоге, 2026 год обещает быть разделенным для казахстанских автолюбителей: импортные машины станут дороже, а отечественные – доступнее, что открывает новые возможности для экономии и выбора.