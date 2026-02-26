«Сатурн вместо Кремля»: Сабуров дал первый концерт после 50-летнего запрета въезда в Россию

После скандального запрета на въезд в Россию на пятьдесят лет известный комик Нурлан Сабуров нашел способ не останавливаться и провел свой первый концерт за пределами страны — на Пхукете. Об этом событии сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале , отметив, что мероприятие прошло с юмором и неожиданными шутками самого артиста, передает Lada.kz.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первый шаг за границей после запрета

Сабуров поблагодарил Ксению Собчак за поддержку и не преминул пошутить над своей ситуацией.

«Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна», — передала слова комика телеведущая.

Легкая ирония в этих словах подчеркнула абсурдность произошедшего и подчеркнула привычный стиль юмора артиста, который не боится обсуждать даже самые острые темы своей жизни.

Собчак отметила, что, несмотря на личное отношение к человеку, она всегда поддерживает тех, кто сталкивается с несправедливостью.

«На этот раз без лошади хотя бы», — с улыбкой добавила она, намекая на предыдущие яркие эпизоды выступлений Сабурова.

Юмор как способ преодолеть ограничения

Во время концерта комик продолжал шутить о своем положении, подчеркивая необычность запрета и реакцию общества:

«По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — передала слова Сабурова Ксения Собчак.

Эти слова вызывают одновременно улыбку и удивление, показывая, насколько экстраординарной оказалась ситуация с ограничением его поездок.

Сабуров также с юмором отметил, что многие зрители пришли на концерт скорее «посмотреть на уголовника», чем на обычное выступление. Его самоирония и остроумные комментарии помогли снять напряжение вокруг темы запрета и сделали шоу необычным и запоминающимся.

Причины запрета и прошлые скандалы

Напомним, что 6 февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной могла стать возможная схема отмывания доходов через посредников. Однако это не первый конфликт артиста с законом и общественным мнением. Ранее его обвиняли в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз становились предметом дискуссий и жалоб со стороны общественников.

Тем не менее, карьера Сабурова продолжает развиваться, а его комические выступления остаются востребованными, даже когда он вынужден выступать за пределами страны. Его пример показывает, что известные артисты могут находить способы оставаться на сцене, несмотря на юридические и политические препятствия, используя юмор как средство преодоления сложных ситуаций.