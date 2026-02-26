Как изменятся счета за свет, воду и тепло для казахстанцев с апреля

В Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики раскрыли, как могут измениться тарифы на электричество, тепло и воду после отмены действовавшего моратория, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Мораторий на повышение тарифов подходит к концу

В октябре прошлого года правительство страны объявило антикризисные меры, одной из которых стало временное приостановление повышения тарифов на коммунальные услуги. Действие моратория, который обеспечивал стабильность цен, истекает во втором квартале этого года — с 1 апреля.

С завершением моратория казахстанцы могут столкнуться с пересмотром тарифов на свет, отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги. Именно на КРЕМ возложена ответственность за регулирование тарифообразования, и в комитете уже начали готовиться к возможным изменениям.

Как будут определять новые тарифы

По словам представителей КРЕМ, вопрос корректировки тарифов будет рассматриваться индивидуально по каждому субъекту естественной монополии. Решения будут основываться на «экономически обоснованных, подтверждённых заявках», а также с учётом множества факторов, влияющих на себестоимость услуг.

«Динамика изменения тарифов зависит от поданных заявок, состояния инфраструктуры, влияния внешних факторов и социально-экономической ситуации в регионах. При этом допускается увеличение тарифов в пределах инфляционного коридора, утверждаемого правительством», — отметили в Комитете.

На текущий год инфляционный коридор, установленный Национальным банком, составляет 9–12 процентов. Это значит, что даже при умеренном повышении коммунальных платежей рост цен будет регулироваться государством, но может достигать двузначных показателей.

Из чего складывается стоимость коммунальных услуг

В КРЕМ подчеркнули, что тарифы на комуслуги зависят от комплексного набора факторов. На стоимость влияют рост цен на топливо, газ и электроэнергию, удорожание материалов и услуг, налоги, количество потребителей и объемы предоставляемых услуг.

Также учитывается состояние инфраструктуры: износ сетей, расходы на ремонт и модернизацию, увеличение зарплат работников и рост цен на энергоносители. Все эти компоненты суммируются, и лишь после детального анализа принимается решение о корректировке тарифов.

Принятие решения и социальная защита

Решение о повышении тарифов принимает уполномоченный орган на основе заявок коммунальных предприятий. При этом основными ориентирами остаются состояние инфраструктуры, социально-экономическая ситуация в конкретном регионе и рамки инфляционного коридора.

Комитет подчеркнул, что в тариф включаются только обоснованные и подтверждённые расходы. Это означает, что резкого и необоснованного скачка цен ожидать не стоит, однако планомерный рост, отражающий реальную себестоимость услуг, станет реальностью для большинства казахстанцев уже с апреля.