Что происходит с китайскими автомобилями в Казахстане через два года владения

В Казахстане китайские автомобили перестают быть редкостью на дорогах и в автосалонах, а их присутствие на рынке стремительно растет. Новое исследование портала Kolesa.kz показало, что эти машины, несмотря на стереотипы о быстрой потере стоимости, обесцениваются примерно так же, как привычные японские и корейские бренды. При этом интерес к ним среди покупателей и на вторичном рынке продолжает расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Алмаз Толеке и Тимур Еникеев

Китай захватывает казахстанский рынок

За последние два года доля китайских автомобилей на казахстанском рынке заметно увеличилась. По данным Kolesa.kz, если в 2023 году на машины из КНР приходилось чуть больше трети всех продаж, то к 2025 году их доля достигла 39%. Общий рынок новых легковых автомобилей также показал рост: в прошлом году было реализовано 222 тысячи новых машин, что на 14,8% больше, чем в 2024 году.

В то же время японские и корейские марки теряют позиции. Доля японских автомобилей сократилась с 9% до 7,2%, корейских — с 38,4% до 33%. Европейские бренды показали незначительный рост — с 2% до 2,3%.

Средняя цена китайских моделей в декабре 2025 года составила 15,7 млн тенге, при этом диапазон цен колеблется от 6 млн до 50 млн тенге, а лимитированные версии могут стоить до 74 млн тенге. Эти показатели демонстрируют широкий спектр предложения и привлекательность для разных категорий покупателей.

Как китайские автомобили ведут себя на вторичном рынке

Стереотип о том, что китайские авто обесцениваются слишком быстро, не подтверждается реальными цифрами. Исследование Kolesa.kz показало, что снижение стоимости за два года владения варьируется от 11,2% до 36,3% в зависимости от модели. При этом большая часть брендов удерживается в диапазоне -19% до -28%, что сопоставимо с динамикой цен у японских и корейских автомобилей.

Тимур Еникеев, руководитель редакции Kolesa.kz, отмечает, что китайские автомобили только начинают массово появляться на вторичном рынке. В первый год владения цена падает заметно, но уже на второй год процесс обесценивания замедляется. Это создает стабильную и предсказуемую динамику, которая делает автомобили из Китая привлекательными не только при покупке новых, но и на вторичном рынке.

Внимание покупателей: просмотры и интерес к китайским авто

Анализ объявлений на Kolesa.kz показал, что интерес к китайским автомобилям на вторичном рынке почти не уступает интересу к японским и корейским моделям. Количество просмотров и звонков демонстрирует, что потенциальные покупатели рассматривают машины из КНР наравне с традиционными брендами.

Так, хотя по количеству звонков китайские автомобили немного уступают конкурентам, разрыв невелик: пользователи обращаются к объявлениям о китайских авто в 2,1% случаев от общего числа просмотров, тогда как для корейских и японских марок этот показатель составляет 3,3% и 3,2% соответственно.

Итог: китайские авто перестают быть рискованным вложением

Вывод экспертов однозначен: китайские бренды уверенно входят на рынок Казахстана, их стоимость падает в пределах разумного, а интерес со стороны покупателей растет. Широкий модельный ряд и конкурентные цены делают эти автомобили достойной альтернативой привычным японским и корейским маркам. Со временем машины из Китая демонстрируют устойчивую динамику на вторичном рынке, что разрушает старые мифы о слишком быстром обесценивании.

В итоге казахстанские автомобилисты получают новый сегмент доступных и сравнительно надежных автомобилей, а китайские бренды продолжают завоевывать доверие и расширять свое присутствие на рынке страны.