В Казахстане налоговая проверит не только вас, но и тех, кто переводил вам деньги

В Казахстане налоговые органы ужесточают контроль за мобильными переводами физических лиц, вызывая растущую тревогу среди граждан. Комитет государственных доходов (КГД) разъяснил, что даже один перевод, связанный с предпринимательской деятельностью, может стать основанием для вопросов со стороны налоговиков, если человек подпадает под определённые критерии, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube

Критерии контроля: кого будут проверять

Как уточнила Дина Кусаинова, руководитель управления администрирования доходов физических лиц Департамента администрирования непроизводственных платежей КГД, контроль не распространяется на все переводы подряд. Он касается ситуаций, когда физическое лицо ежемесячно получает переводы от ста и более разных отправителей на протяжении трёх месяцев подряд, а суммарная сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной зарплаты — на сегодня это 1 020 000 тенге.

Важно, что все условия должны выполняться одновременно. Только при их соблюдении информация о получателе автоматически передается в налоговые органы.

Что происходит после передачи данных

Если гражданин подпадает под критерии, банк передаёт его ИИН в налоговую службу вместе с деталями поступлений. После этого налоговые органы направляют уведомление о начале камерального контроля. Получателю предстоит объяснить: кто и за что перечислял ему деньги.

Дина Кусаинова подчёркивает, что многочисленные переводы сами по себе не являются основанием для штрафов. «Важно содержание и назначение переводов», — говорит она. Например, если деньги приходили на день рождения или как подарок, это не вызовет проблем. Однако если один из отправителей сообщит, что переводы связаны с продажей товаров или оказанием услуг — например, макраме или рукоделие — тогда ситуация приобретает серьёзный характер.

Даже один «бизнес-перевод» способен всё испортить

Проще говоря, достаточно одного перевода, подтверждающего факт предпринимательской деятельности, чтобы вызвать подозрения у налоговых органов. Это значит, что даже единичная транзакция может стать началом проверки.

30 дней на ответ: время решает всё

После получения уведомления у гражданина есть 30 рабочих дней для предоставления пояснений. Игнорирование уведомления или неполный ответ автоматически приводит к более серьёзной стадии — полноценной налоговой проверке, а не простому камеральному контролю.

Проверят не только получателя

Налоговые органы могут проверять не только получателя переводов, но и самих отправителей. Как предупреждает Кусаинова, при необходимости проверка может затронуть всех ста и более человек, перечислявших деньги. Все предоставленные объяснения будут тщательно перепроверены. Если выяснится, что информация недостоверна, последствия могут быть очень серьёзными.