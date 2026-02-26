«Росатом» в Казахстане: как британские санкции повлияют на главный энергетический проект страны

В последние дни в международных СМИ вновь поднималась тема санкций против российских компаний, задействованных в ядерной отрасли. На этот раз внимание привлекла Великобритания, объявившая ограничения в отношении дочерних структур госкорпорации «Росатом». Сам «Росатом» оперативно отреагировал на эти меры, охарактеризовав их как незаконные с точки зрения международного права, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Односторонние санкции и международное право

В «Росатоме» подчеркнули, что любые односторонние ограничения, введённые отдельными государствами, противоречат принципам международного права. Компания отметила, что приоритетом всего сотрудничества в сфере мирного атома является безопасность, и подобные меры способны существенно подорвать эту основу.

«Никакие односторонние и нелегитимные решения отдельных государств не могут поколебать наш статус и нашу репутацию», – заявили представители корпорации. В компании также подчеркнули, что санкции не повлияют на выполнение обязательств по зарубежным проектам.

Стабильность проектов за рубежом

Госкорпорация продолжает работу по всем своим зарубежным контрактам и напоминает, что на рынке строительства атомных электростанций её доля составляет 90%. «Росатом» ведёт активное сотрудничество в области ядерной медицины и других высокотехнологичных отраслей, взаимодействуя более чем с 60 странами мира. Компания уверена в том, что остаётся надёжным партнёром для международных проектов, несмотря на политические ограничения.

Казахстан в центре внимания

Особое внимание экспертов привлекает реализация атомных проектов в Казахстане. Учитывая амбициозные планы страны в сфере атомной энергетики, санкции против российских подрядчиков могут вызвать дополнительные дискуссии о безопасности, сроках строительства и технологическом сотрудничестве. Однако в «Росатоме» уверены: ни одно одностороннее решение не сможет остановить их участие в стратегически важных проектах, и компания продолжит поставки технологий и знаний, необходимых для безопасной эксплуатации атомной отрасли.