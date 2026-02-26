Семьям с доходом ниже 232 тысяч тенге в Казахстане обещают дополнительные выплаты: разъяснение Министерства труда

В Казахстане вновь разгорелся скандал вокруг слухов о якобы новой единовременной социальной выплате. На этот раз в социальных сетях и мессенджерах распространялась информация о выплате в размере 432 500 тенге , которая якобы предназначена семьям с низким доходом и лицам с определёнными заболеваниями, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Минтруд категорично опровергает

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) официально заявили, что подобная выплата не предусмотрена действующим законодательством. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что информация, циркулирующая в сети, не соответствует действительности и не имеет официального основания.

В заявлении, опубликованном 26 февраля 2026 года в официальном Telegram-канале министерства, чиновники отметили:

"Подобная социальная выплата действующим законодательством не предусмотрена".

Мошенники используют слухи для кражи данных

Согласно данным рассылке, эта выплата якобы предназначена семьям с доходом ниже 232 тыс. тенге, а также лицам с определенными заболеваниями.

В Минтруда подчеркнули, что рассылки с обещанием крупных выплат нередко являются инструментом мошенников, цель которых — получить доступ к персональным данным граждан. Специалисты ведомства настоятельно советуют казахстанцам быть внимательными и не реагировать на подозрительные сообщения.

Как получать достоверную информацию

Для получения официальной информации о мерах государственной поддержки следует пользоваться исключительно официальными каналами:

SMS-сообщения с номера 1414 ;

Официальные интернет-ресурсы государственных органов.

Министерство также напомнило о законодательной ответственности:

"Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством".

Итог

Слухи о выплате 432 500 тенге оказались пустыми обещаниями, которые могли обернуться финансовым или информационным ущербом для граждан. Минтруд вновь призывает казахстанцев не доверять непроверенным источникам и следить только за официальными уведомлениями.