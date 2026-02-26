География принудительных браков: в каких регионах Казахстана чаще всего заставляют идти под венец

Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос мажилисмена Абзала Куспана назвал регионы, где такие преступления происходят чаще всего, и рассказал о мерах государства по их предотвращению, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: tr.pinterest.com

Новый закон и усиление контроля

С момента вступления в силу закона «Об оптимизации уголовного законодательства» 16 сентября 2025 года, который существенно усилил ответственность за преследование и принудительные браки, государственные органы зарегистрировали 15 уголовных дел. Премьер-министр отметил, что это стало сигналом для правоохранителей активизировать работу по повышению осведомленности граждан, а также по практическому применению новых норм уголовного права.

В рамках этой работы органы МВД и прокуратуры разъясняют порядок регистрации заявлений и уведомлений, правила проведения досудебных расследований и порядок привлечения к ответственности, что позволяет оперативно выявлять правонарушения и защищать права девушек.

Регионы-лидеры по преследованию

По данным на начало 2026 года, наибольшее число случаев преследования зафиксировано в Шымкенте — 23 дела. Другие регионы распределились следующим образом:

Астана — 16 случаев

Алматы — 8 случаев

Павлодарская область — 7 случаев

Кызылординская область — 7 случаев

Абайская область — 3 случая

Туркестанская область — 3 случая

Западно-Казахстанская область — 2 случая

Карагандинская область — 2 случая

Мангистауская область — 2 случая

Северо-Казахстанская область — 2 случая

Восточно-Казахстанская область — 1 случай

Костанайская область — 1 случай

Принудительные браки: цифры тревожат

По статье «принудительный брак» лидером также стал Шымкент — здесь зарегистрировано 15 случаев. Туркестанская область идет следом с десятью. В остальных регионах зарегистрировано:

Алматинская область — 2 случая

Кызылординская область — 2 случая

Город Алматы — 1 случай

Жамбылская область — 1 случай

Комплексная работа правоохранителей дает результаты

С января по февраль 2026 года всего зарегистрировано 79 уголовных дел по фактам преследования и 31 дело по фактам принудительного брака. Премьер-министр подчеркнул, что официальная статистика отражает лишь зарегистрированные случаи, и реальное число жертв может быть выше. В то же время активная работа правоохранителей, просветительские кампании и разъяснение новых норм уголовного законодательства создают условия для снижения числа таких преступлений и повышения правовой защищенности девушек по всей стране.