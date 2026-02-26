18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.26
590.38
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.02.2026, 18:29

География принудительных браков: в каких регионах Казахстана чаще всего заставляют идти под венец

Новости Казахстана 0 296

Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос мажилисмена Абзала Куспана назвал регионы, где такие преступления происходят чаще всего, и рассказал о мерах государства по их предотвращению, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Новый закон и усиление контроля

С момента вступления в силу закона «Об оптимизации уголовного законодательства» 16 сентября 2025 года, который существенно усилил ответственность за преследование и принудительные браки, государственные органы зарегистрировали 15 уголовных дел. Премьер-министр отметил, что это стало сигналом для правоохранителей активизировать работу по повышению осведомленности граждан, а также по практическому применению новых норм уголовного права.

В рамках этой работы органы МВД и прокуратуры разъясняют порядок регистрации заявлений и уведомлений, правила проведения досудебных расследований и порядок привлечения к ответственности, что позволяет оперативно выявлять правонарушения и защищать права девушек.

Регионы-лидеры по преследованию

По данным на начало 2026 года, наибольшее число случаев преследования зафиксировано в Шымкенте — 23 дела. Другие регионы распределились следующим образом:

  • Астана — 16 случаев

  • Алматы — 8 случаев

  • Павлодарская область — 7 случаев

  • Кызылординская область — 7 случаев

  • Абайская область — 3 случая

  • Туркестанская область — 3 случая

  • Западно-Казахстанская область — 2 случая

  • Карагандинская область — 2 случая

  • Мангистауская область — 2 случая

  • Северо-Казахстанская область — 2 случая

  • Восточно-Казахстанская область — 1 случай

  • Костанайская область — 1 случай

Принудительные браки: цифры тревожат

По статье «принудительный брак» лидером также стал Шымкент — здесь зарегистрировано 15 случаев. Туркестанская область идет следом с десятью. В остальных регионах зарегистрировано:

  • Алматинская область — 2 случая

  • Кызылординская область — 2 случая

  • Город Алматы — 1 случай

  • Жамбылская область — 1 случай

Комплексная работа правоохранителей дает результаты

С января по февраль 2026 года всего зарегистрировано 79 уголовных дел по фактам преследования и 31 дело по фактам принудительного брака. Премьер-министр подчеркнул, что официальная статистика отражает лишь зарегистрированные случаи, и реальное число жертв может быть выше. В то же время активная работа правоохранителей, просветительские кампании и разъяснение новых норм уголовного законодательства создают условия для снижения числа таких преступлений и повышения правовой защищенности девушек по всей стране.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь