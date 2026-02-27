Кзахстанцы массово избавляются от российской валюты

В январе 2026 года валютные предпочтения жителей Казахстана продемонстрировали неожиданно резкую переориентацию. Согласно официальной статистике Национального банка страны, интерес к доллару США продолжает расти, тогда как евро, российский рубль и китайский юань теряют позиции среди населения, сообщает Lada.kz.

Спрос на доллар растет, но не повторяет декабрьский рекорд

В первые недели нового года казахстанцы приобрели доллары на сумму 150,3 млрд тенге через обменные пункты, что на 25% больше, чем в январе 2025 года, когда покупки составили 120,4 млрд тенге. Однако по сравнению с декабрем 2025 года, когда население потратило рекордные 322,8 млрд тенге на американскую валюту, январский показатель оказался более чем вдвое ниже. Такая динамика отражает постепенное охлаждение пика долларовой активности после новогоднего периода, но подтверждает устойчивый интерес к американской валюте среди населения.

Евро теряет привлекательность стремительными темпами

Ситуация с евро выглядит ещё более драматично. В январе казахстанцы купили евро всего на 8,3 млрд тенге, что в 4,2 раза меньше, чем в январе 2025 года (34,9 млрд тенге). Сравнение с декабрем 2025-го также демонстрирует значительное падение — на 43% с 14,7 млрд тенге. Очевидно, что для казахстанцев евро перестало быть популярным средством сбережений, уступая место доллару в качестве основной резервной валюты.

Рубль продолжает терять позиции

Российский рубль остаётся валютой, от которой жители Казахстана активно избавляются. В январе чистые продажи рубля через обменники достигли 5,3 млрд тенге. В годовом выражении этот показатель снизился почти на 44% (с 9,5 млрд тенге в январе 2025-го), а по сравнению с декабрем прошлого года падение составило более чем 50% (с 11,8 млрд тенге). Очевидно, что доверие к рублю среди казахстанцев продолжает падать, а его роль в повседневных валютных операциях заметно уменьшается.

Юань почти теряет интерес у населения

Китайский юань также оказался на периферии внимания казахстанцев. В январе его покупка составила всего 85,2 млн тенге, что на 38% меньше по сравнению с январем прошлого года (138 млн тенге) и более чем в 2,3 раза ниже показателей декабря 2025-го (196 млн тенге). Спрос на юань явно ограничен, и банки страны отмечают крайне незначительное участие этой валюты в операциях с населением.

Таким образом, январь 2026 года подтвердил явный тренд: доллар США укрепляет свои позиции на казахстанском валютном рынке, в то время как евро, рубль и юань продолжают терять популярность. Жители страны постепенно перераспределяют свои валютные сбережения, отдавая предпочтение наиболее стабильной и привычной американской валюте.