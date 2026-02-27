ФСБ пресекла контрабанду военных двигателей из России в Казахстан

Силовые структуры России пресекли попытку незаконного вывоза военных дизельных двигателей в Казахстан. Инцидент выявлен в Курганской области, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ФСБ России, переедает Lada.kz.
По данным следствия, предприниматель из Московской области через посредника приобрел в Курганской области девять дизельных двигателей, которые по своим техническим характеристикам подпадают под категорию продукции, требующей лицензии на экспорт.
Однако бизнесмен не получил необходимую разрешительную документацию и в таможенной декларации указал недостоверные сведения.
Двигатели были обнаружены и изъяты на международном пункте пропуска «Петухово», через который происходит движение товаров между Россией и Казахстаном.
Тюменская таможня Уральского таможенного управления возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ — «Контрабанда товаров двойного назначения». Санкции по этой статье предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.
Инцидент привлекает внимание к вопросам контроля оборота товаров двойного назначения на границе с Казахстаном. Несмотря на отсутствие официального подтверждения участия казахстанских структур в сделке, случай подчеркивает уязвимость границы и необходимость строгого мониторинга при пересечении товаров военного назначения.
