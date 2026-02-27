18+
27.02.2026, 08:16

В результате взрыва кафе в Казахстане погибли семь человек (видео)

Новости Казахстана 0 855

В ночь на 27 февраля 2026 года Щучинск потрясла трагедия — в одном из местных кафе прогремел сильный взрыв, унесший жизни семи человек. Среди погибших оказалась 16-летняя девушка. Еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ДЧС Акмолинской области, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Взрыв и пожар: что произошло в "Центре плова"

По данным спасателей, причиной инцидента стал хлопок газовоздушной смеси в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе. После взрыва возник пожар, который быстро распространился по помещению. Для предотвращения дальнейшей угрозы из здания были вынесены восемь газовых баллонов.

Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры с места происшествия: пламя охватывало интерьер, а дым заполнял улицу вокруг кафе. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен на значительном расстоянии.

Медицинская помощь и эвакуация пострадавших

На данный момент 13 человек продолжают находиться в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще шесть пострадавших после первичной помощи были отпущены домой.

Позже МЧС Казахстана сообщило, что пятерых наиболее тяжело пострадавших транспортировали реанимобилями МЧС в сопровождении медиков и сотрудников управления здравоохранения в Кокшетау. Планируется перевозка еще двух пациентов. Все госпитализированные находятся под постоянным наблюдением врачей областной больницы.

Реакция властей и первые меры

По данным МЧС, работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются. Специалисты тщательно проверяют здание на предмет возможных скрытых очагов возгорания и остаточных газовых смесей. Власти региона подчеркнули, что безопасность жителей и предотвращение новых ЧП остаются приоритетными.

Случай в Щучинске напоминает о потенциальной опасности газовых баллонов в местах общественного питания, особенно если соблюдение правил безопасности оставляет желать лучшего. Расследование причин взрыва продолжается, а эксперты уже заявили о необходимости пересмотра стандартов хранения и использования газа в кафе и ресторанах.

