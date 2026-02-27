В результате взрыва кафе в Казахстане погибли семь человек (видео)

В ночь на 27 февраля 2026 года Щучинск потрясла трагедия — в одном из местных кафе прогремел сильный взрыв, унесший жизни семи человек. Среди погибших оказалась 16-летняя девушка. Еще 19 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ДЧС Акмолинской области, передает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
По данным спасателей, причиной инцидента стал хлопок газовоздушной смеси в пристроенном к пятиэтажному зданию кафе. После взрыва возник пожар, который быстро распространился по помещению. Для предотвращения дальнейшей угрозы из здания были вынесены восемь газовых баллонов.
Очевидцы публиковали в социальных сетях кадры с места происшествия: пламя охватывало интерьер, а дым заполнял улицу вокруг кафе. По словам местных жителей, звук взрыва был слышен на значительном расстоянии.
На данный момент 13 человек продолжают находиться в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще шесть пострадавших после первичной помощи были отпущены домой.
Позже МЧС Казахстана сообщило, что пятерых наиболее тяжело пострадавших транспортировали реанимобилями МЧС в сопровождении медиков и сотрудников управления здравоохранения в Кокшетау. Планируется перевозка еще двух пациентов. Все госпитализированные находятся под постоянным наблюдением врачей областной больницы.
По данным МЧС, работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются. Специалисты тщательно проверяют здание на предмет возможных скрытых очагов возгорания и остаточных газовых смесей. Власти региона подчеркнули, что безопасность жителей и предотвращение новых ЧП остаются приоритетными.
Случай в Щучинске напоминает о потенциальной опасности газовых баллонов в местах общественного питания, особенно если соблюдение правил безопасности оставляет желать лучшего. Расследование причин взрыва продолжается, а эксперты уже заявили о необходимости пересмотра стандартов хранения и использования газа в кафе и ресторанах.
