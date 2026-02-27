В Казахстане слесари, сантехники и сварщики стали зарабатывать наравне с банковскими менеджерами

Рабочие профессии в Казахстане перестают быть «низкооплачиваемыми» — рынок резко меняет правила игры. Сегодня слесари, сантехники и сварщики могут претендовать на доходы, сопоставимые с банковскими менеджерами, а в отдельных сегментах зарплата доходит до миллиона и более, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным актуальных вакансий на февраль 2026 года, средние зарплаты по ключевым рабочим профессиям в двух крупнейших городах страны выглядят так:
Алматы:
Слесарь – 314 тыс. тенге
Сантехник – 353 тыс. тенге
Сварщик – 401 тыс. тенге
Астана:
Слесарь – 340–360 тыс. тенге
Сантехник – 370–400 тыс. тенге
Сварщик – 420–450 тыс. тенге
Разница объясняется концентрацией государственных и инфраструктурных проектов, а также высокой строительной активностью столицы.
Однако средние показатели — лишь «верхушка айсберга». Диапазоны зарплат могут быть в несколько раз шире:
Алматы:
Слесарь: 170–800 тыс.
Сантехник: 130 тыс. – 1,5 млн
Сварщик: 300 тыс. – 1,2 млн
Астана:
Слесарь: 200–700 тыс.
Сантехник: 250–700 тыс.
Сварщик: 350 тыс. – 1 млн
Наиболее высокооплачиваемые предложения приходятся на сварщиков — профессия с дефицитом специалистов и высоким спросом в строительстве и промышленности.
Максимальные доходы фиксируются в нефтегазовых регионах — Атырау, Актау — и на крупных промышленных объектах Алматы.
Слесари:
800–900 тыс. тенге
До 1 млн вахтовым методом
Сантехники:
До 1,5 млн тенге (с опытом 3+ лет и допусками)
700–800 тыс. вахтовым методом
Сварщики:
1,2–1,5 млн (вахта, 6-й разряд, сертификаты НАКС, TIG/аргон)
910–1,2 млн для универсалов
800–1 млн для цеховых аргонщиков
Ставка на сложных объектах может удваиваться за счет надбавок и переработок. Тем не менее, такие «миллионные» предложения — привилегия верхних 5–10% специалистов.
Рост зарплаты зависит от сочетания факторов:
Опыт работы 5+ лет — переход из среднего сегмента (300–400 тыс.) в 700 тыс. и выше
Высокий разряд и профильные сертификаты (НАКС, TIG/аргон) — добавка 200–500 тыс.
Вахтовый метод работы — фактическое удвоение дохода
Опасные и высотные работы — надбавка 100–500 тыс.
Разрыв между новичком и топ-специалистом может превышать 1 млн тенге в месяц.
Рост доходов объясняется не перегревом рынка, а реальным дефицитом квалифицированных специалистов. Строительство, промышленность и нефтегаз конкурируют за мастеров, особенно сварщиков.
Рынок становится высокодифференцированным:
Новички получают 200–350 тыс.
Специалисты с сертификатами и готовностью к вахте — 1–1,5 млн
Главный фактор сегодня — не профессия, а квалификация и формат работы.
Сравнивая зарплаты:
Слесари в РФ: 80–120 тыс. рублей (512–768 тыс. тенге)
Сантехники: 90–140 тыс. рублей (576–896 тыс. тенге)
Сварщики: 120–200 тыс. рублей (768 тыс. – 1,28 млн тенге)
На первый взгляд российские цифры выше. Но детали меняют картину:
Северные надбавки — ЯНАО, ХМАО, Якутия дают 50–100% увеличения зарплаты, но экстремальный климат и длительные вахты компенсируют доход.
Стоимость жизни — аренда и базовые расходы в крупных городах РФ выше на 30–100%, что уменьшает «чистый остаток».
Территориальная сбалансированность — в Казахстане высокие доходы доступны во многих регионах без экстремальных условий.
Для многих специалистов комфорт проживания рядом с семьей и умеренный климат перевешивают номинальные цифры российской вахты.
Казахстанский рынок рабочих профессий постепенно формирует собственный сегмент высоких доходов:
Без экстремальных северных условий
С доступом к «миллионным» ставкам в нефтегазе и на крупных стройках
Для квалифицированных специалистов с опытом, сертификатами и готовностью к вахте
Таким образом, слесарь, сантехник или сварщик в РК может заработать не меньше, чем коллега в РФ, но без излишних нагрузок и рисков.
