В Казахстане слесари, сантехники и сварщики стали зарабатывать наравне с банковскими менеджерами

Рабочие профессии в Казахстане перестают быть «низкооплачиваемыми» — рынок резко меняет правила игры. Сегодня слесари, сантехники и сварщики могут претендовать на доходы, сопоставимые с банковскими менеджерами, а в отдельных сегментах зарплата доходит до миллиона и более, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Средний уровень дохода: столицы Казахстана

По данным актуальных вакансий на февраль 2026 года, средние зарплаты по ключевым рабочим профессиям в двух крупнейших городах страны выглядят так:

Алматы:

Слесарь – 314 тыс. тенге

Сантехник – 353 тыс. тенге

Сварщик – 401 тыс. тенге

Астана:

Слесарь – 340–360 тыс. тенге

Сантехник – 370–400 тыс. тенге

Сварщик – 420–450 тыс. тенге

Разница объясняется концентрацией государственных и инфраструктурных проектов, а также высокой строительной активностью столицы.

Однако средние показатели — лишь «верхушка айсберга». Диапазоны зарплат могут быть в несколько раз шире:

Алматы:

Слесарь: 170–800 тыс.

Сантехник: 130 тыс. – 1,5 млн

Сварщик: 300 тыс. – 1,2 млн

Астана:

Слесарь: 200–700 тыс.

Сантехник: 250–700 тыс.

Сварщик: 350 тыс. – 1 млн

Наиболее высокооплачиваемые предложения приходятся на сварщиков — профессия с дефицитом специалистов и высоким спросом в строительстве и промышленности.

«Миллионные» вакансии: где платят больше всего

Максимальные доходы фиксируются в нефтегазовых регионах — Атырау, Актау — и на крупных промышленных объектах Алматы.

Слесари:

800–900 тыс. тенге

До 1 млн вахтовым методом

Сантехники:

До 1,5 млн тенге (с опытом 3+ лет и допусками)

700–800 тыс. вахтовым методом

Сварщики:

1,2–1,5 млн (вахта, 6-й разряд, сертификаты НАКС, TIG/аргон)

910–1,2 млн для универсалов

800–1 млн для цеховых аргонщиков

Ставка на сложных объектах может удваиваться за счет надбавок и переработок. Тем не менее, такие «миллионные» предложения — привилегия верхних 5–10% специалистов.

Как выйти на максимальный доход

Рост зарплаты зависит от сочетания факторов:

Опыт работы 5+ лет — переход из среднего сегмента (300–400 тыс.) в 700 тыс. и выше

Высокий разряд и профильные сертификаты (НАКС, TIG/аргон) — добавка 200–500 тыс.

Вахтовый метод работы — фактическое удвоение дохода

Опасные и высотные работы — надбавка 100–500 тыс.

Разрыв между новичком и топ-специалистом может превышать 1 млн тенге в месяц.

Дефицит кадров толкает зарплаты вверх

Рост доходов объясняется не перегревом рынка, а реальным дефицитом квалифицированных специалистов. Строительство, промышленность и нефтегаз конкурируют за мастеров, особенно сварщиков.

Рынок становится высокодифференцированным:

Новички получают 200–350 тыс.

Специалисты с сертификатами и готовностью к вахте — 1–1,5 млн

Главный фактор сегодня — не профессия, а квалификация и формат работы.

Россия против Казахстана: номинальные цифры обманчивы

Сравнивая зарплаты:

Слесари в РФ: 80–120 тыс. рублей (512–768 тыс. тенге)

Сантехники: 90–140 тыс. рублей (576–896 тыс. тенге)

Сварщики: 120–200 тыс. рублей (768 тыс. – 1,28 млн тенге)

На первый взгляд российские цифры выше. Но детали меняют картину:

Северные надбавки — ЯНАО, ХМАО, Якутия дают 50–100% увеличения зарплаты, но экстремальный климат и длительные вахты компенсируют доход. Стоимость жизни — аренда и базовые расходы в крупных городах РФ выше на 30–100%, что уменьшает «чистый остаток». Территориальная сбалансированность — в Казахстане высокие доходы доступны во многих регионах без экстремальных условий.

Для многих специалистов комфорт проживания рядом с семьей и умеренный климат перевешивают номинальные цифры российской вахты.

Вывод: собственная ниша высоких доходов

Казахстанский рынок рабочих профессий постепенно формирует собственный сегмент высоких доходов:

Без экстремальных северных условий

С доступом к «миллионным» ставкам в нефтегазе и на крупных стройках

Для квалифицированных специалистов с опытом, сертификатами и готовностью к вахте

Таким образом, слесарь, сантехник или сварщик в РК может заработать не меньше, чем коллега в РФ, но без излишних нагрузок и рисков.