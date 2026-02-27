18+
27.02.2026, 11:04

Четверо россиян арестованы по делу о крупном ограблении банка в Казахстане

Новости Казахстана 0 865

Суд в Ивановской области России арестовал троих граждан РФ и отправил под домашний арест еще одного в рамках резонансного дела о дерзком ограблении банка в Казахстане, которое вызвало широкий общественный резонанс. По данным судебных материалов, ущерб от преступления оценивается почти в 400 миллионов рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: sb.by
Фото: sb.by

Инцидент произошёл в Павлодаре, в ночь на 11 ноября 2024 года, когда неизвестные проникли в отделение Halyk Bank, известное как "Народный банк". Преступники проделали пролом в стене здания и похитили значительную сумму денег и драгоценности. Местные СМИ сразу назвали происшествие «дерзким ограблением», а правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело по факту кражи крупного размера.

Подозреваемые оказались в России

Материалы суда в Иваново свидетельствуют, что расследование охватило четырех россиян, обвиняемых в организации кражи в особо крупном размере. Один из задержанных — сторож детского творческого центра в Вичуге Ивановской области. Его адвокат, Анастасия Терехова, утверждает, что ни он, ни другие фигуранты дела не имеют прямого отношения к преступлению.

По словам адвоката, обвинение основано исключительно на том, что фигуранты находились в Павлодаре в день ограбления, и никакой доказательной связи между ними и самим преступлением не установлено. «Мой подзащитный, его знакомый и еще два гражданина РФ обвиняются лишь на основании нахождения в городе в тот день, каких-либо иных доказательств нет», — отметила Терехова.

Что известно о действиях подозреваемых

Адвокат также уточнила, что мужчины в Павлодаре «осматривали машины, чтобы перегнать их в Россию для перепродажи». Пока ни банк, ни владельцы ячеек не предъявляли фигурантам иски о возмещении ущерба, несмотря на то что в результате кражи пострадали 23 гражданина Казахстана.

Правоохранительные органы обеих стран продолжают совместное расследование. Материалы дела подтверждают активное взаимодействие российских и казахстанских силовиков, что подчеркивает международный характер инцидента.

Последствия и вопросы без ответов

Дело вызывает вопросы не только о судьбе задержанных россиян, но и о работе систем безопасности банков Казахстана. Ограбление такого масштаба — почти 400 миллионов рублей в разных валютах — демонстрирует, насколько уязвимы депозитарные системы, даже при наличии охраны и видеонаблюдения.

Пока следствие продолжается, остаются открытыми ключевые вопросы: каким образом преступники смогли проникнуть в банк, были ли они действовали в одиночку или часть более крупной группы, и каким образом связь с задержанными россиянами будет доказана в суде.

