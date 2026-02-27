18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.02.2026, 11:14

Три новых ТЭЦ в Казахстане будут строить без России

Новости Казахстана 0 3 412

Казахстан запускает масштабную программу строительства тепловых электростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске без участия российской стороны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Photo : Пресс-служба АО "Севказэнерго"
© Photo : Пресс-служба АО "Севказэнерго"

Ранее эти проекты планировалось реализовать в рамках межправительственного соглашения с Россией, которое предусматривало выделение субсидированного кредита для строительства объектов. Однако Москва так и не озвучила официальной позиции о льготном финансировании, что поставило проекты под угрозу задержек.

Министерство энергетики Казахстана приняло решение действовать самостоятельно, поручив реализацию стратегически важных объектов национальной компании "Самрук-Энерго". Это решение объясняется не только критической необходимостью своевременного ввода станций в эксплуатацию, но и стремлением укрепить энергетическую независимость страны. Финансирование будет осуществляться за счет выпуска облигаций нацфонда "Самрук-Қазына", что позволяет снизить зависимость от внешних кредиторов и ускорить реализацию проектов.

Проектная работа и сроки реализации

На данный момент в министерстве энергетики заверили, что все три ТЭЦ находятся на стадии проектных работ, а площадки для их строительства уже готовятся. Дочерние организации "Самрук-Энерго" — Кокшетауская ТЭЦ, "Өскемен Энерго" и "Семей Энерго" — заключили соответствующие договоры на строительство. Срок завершения всех работ установлен до конца 2029 года.

Министерство отмечает, что параметры каждой станции будут окончательно определены после утверждения проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. При этом ведомство тщательно контролирует все этапы реализации, чтобы избежать любых сбоев или задержек, которые могли бы повлиять на энергетическую стабильность регионов.

Минимизация тарифной нагрузки для потребителей

Запуск новых ТЭЦ не приведет к значительному росту тарифов для населения. По словам представителей министерства, это станет возможным благодаря действующему механизму Единого закупщика электричества, который обеспечивает прозрачность закупок и рациональное распределение ресурсов. Таким образом, энергетические проекты направлены не только на увеличение производства, но и на сохранение социальной стабильности в регионах.

Энергобезопасность и экспортный потенциал

Строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске входит в более широкий план мер по обеспечению энергобезопасности Казахстана и наращиванию экспортного потенциала. Министерство энергетики уже разработало стратегию развития отрасли до 2035 года, которая предполагает реализацию проектов общей мощностью 26 ГВт. В рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предусматривается не только строительство новых объектов, но и реконструкция существующих мощностей, что позволит модернизировать энергосистему страны и повысить её эффективность.

Реализация этих амбициозных инициатив демонстрирует стремление Казахстана к энергетической независимости, развитию внутреннего производства и обеспечению устойчивого роста экономики. Отказ от внешнего финансирования России в этих стратегически значимых проектах подчеркивает готовность страны самостоятельно решать ключевые вопросы инфраструктуры и инвестиций в будущее.

