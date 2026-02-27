18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.02.2026, 11:41

В министерстве энергетики назвали дату, когда иссякнут главные скважины в Казахстане

Казахстан располагает значительными запасами ископаемого топлива, однако их долговечность сильно различается. Если уголь способен обеспечивать страну энергией на века, нефть — гораздо более скоротечный ресурс. В министерстве энергетики раскрыли LS текущие показатели и планы по стратегическому использованию главных углеводородов страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com

Нефть: «черное золото» на 40 лет

По данным Минэнерго, доказанные запасы нефти Казахстана составляют 4,4 млрд тонн. При существующем уровне добычи этого хватит для стабильной работы отрасли на следующие 40 лет.

Стратегия страны по нефтепереработке рассчитана на долгий срок — до 2040 года. Планируется расширение мощности трёх действующих НПЗ, что позволит увеличить выпуск продукции с 18 млн до 39 млн тонн в год.

Кроме того, Министерство энергетики привлекает инвесторов для строительства нового завода с мощностью до 10 млн тонн нефти в год, что открывает перспективу для дальнейшего укрепления экспортного потенциала страны.

Газ: поиски и новые горизонты

Доказанные запасы природного газа в Казахстане составляют 3,8 трлн кубометров, однако на этом ресурсы не ограничиваются. Государственная компания QazaqGaz реализует масштабную программу геологоразведочных работ.

  • На сегодняшний день разведка проводится на 14 участках недр, с предварительной оценкой порядка 515 млрд куб. м газа.

  • Среднесрочная стратегия предусматривает расширение геологоразведочного портфеля до 30 участков, что может обеспечить ресурсный потенциал в 1,7 трлн куб. м.

Это создаёт надёжный задел для увеличения добычи и позволяет покрывать растущий внутренний спрос, обеспечивая энергетическую стабильность страны.

Уголь: запас на три столетия

Подтвержденные запасы угля Казахстана достигают 33,6 млрд тонн, что делает его долгосрочным «гарантом» энергетической безопасности страны.

«Уголь сегодня выступает ключевым элементом энергопрофиля Казахстана, снижая риски, связанные с колебаниями цен на нефть и газ», — отмечают в Минэнерго.

Это сырьё, в отличие от нефти, способно обеспечивать внутренние потребности на следующие 300 лет, создавая стратегический резерв для будущих поколений.

Энергетическая безопасность в цифрах

По данным министерства промышленности и строительства на 1 января 2025 года:

  • Обеспеченность запасами нефти — 55 лет

  • Обеспеченность запасами урана — 53 года

Прогноз учитывает добычу за 2024 год и отражает устойчивость энергетического сектора Казахстана перед долгосрочными вызовами.

Вывод

Казахстан находится в уникальной позиции: уголь обеспечивает энергией на века, нефть — на несколько десятилетий, а газ предлагает пространство для расширения и новых открытий. Стратегическое управление этими ресурсами, поддержка инвесторов и расширение переработки создают надежный фундамент для энергетической независимости и экономической устойчивости страны.

