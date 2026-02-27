18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
497.56
586.92
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.02.2026, 12:21

Казахстан возобновляет приём заявок на использование единовременных пенсионных выплат

Новости Казахстана 0 848

Отбасы банк вновь открывает возможность использовать единовременные пенсионные выплаты для досрочного погашения ипотеки, предлагая пенсионерам шанс сократить долговую нагрузку и ускорить выплату кредита, но теперь с важным условием — средства можно направлять только на основной долг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Возобновление подачи заявок со 2 марта

Как сообщили в пресс-службе Отбасы банка, приём заявок стартует уже в понедельник, 2 марта. Напомним, что ранее банк временно приостановил приём заявок в конце января, чтобы адаптировать свои цифровые сервисы к новым требованиям законодательства и внутренним правилам использования ЕПВ.

По словам представителей банка, обновления касались в первую очередь дистанционных сервисов — мобильного приложения и личного кабинета на портале otbasybank.kz, через которые клиенты могли оформлять выплаты и погашать кредиты.

Главное изменение: теперь погашение возможно только по «основному долгу»

Ранее термин "задолженность" включал в себя весь ежемесячный платёж, включая проценты и сопутствующие платежи. Сейчас правила использования ЕПВ были уточнены: пенсионные средства можно направлять исключительно на погашение основного долга.

В Отбасы банке пояснили:

«Теперь с помощью единовременной пенсионной выплаты при частичном или полном досрочном погашении кредита можно погасить только основной долг. Проценты и сопутствующие платежи должны оплачиваться за счёт собственных средств заемщика».

Это изменение делает процесс погашения более прозрачным и предсказуемым, но также требует от клиентов планирования: необходимо заранее иметь средства на текущем и специальном счетах для покрытия вознаграждений и других платежей.

Как будет происходить погашение после изменений

После внедрения новой схемы операция будет состоять из двух последовательных этапов:

  1. Сначала заемщик оплачивает проценты и другие сопутствующие платежи за счёт собственных средств.

  2. Затем основной долг погашается за счёт единовременной пенсионной выплаты.

Банк подчёркивает, что для корректного проведения операции важно заранее обеспечить наличие достаточных средств на счетах, чтобы избежать задержек или отказа в обработке заявки.

Почему изменения важны для заемщиков

Актуализация правил использования ЕПВ направлена на повышение прозрачности и юридической корректности операций. Для пенсионеров это означает более точное понимание того, какая часть долга может быть погашена средствами пенсионных накоплений, и какие расходы остаются на их ответственности.

Эксперты отмечают, что такие корректировки могут повлиять на стратегию досрочного погашения кредита и планирование финансовых потоков, но одновременно предоставляют возможность быстрее снизить основную задолженность и уменьшить долговую нагрузку за счёт собственных пенсионных накоплений.

1
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь