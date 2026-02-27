Казахстан возобновляет приём заявок на использование единовременных пенсионных выплат

Отбасы банк вновь открывает возможность использовать единовременные пенсионные выплаты для досрочного погашения ипотеки, предлагая пенсионерам шанс сократить долговую нагрузку и ускорить выплату кредита, но теперь с важным условием — средства можно направлять только на основной долг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Возобновление подачи заявок со 2 марта

Как сообщили в пресс-службе Отбасы банка, приём заявок стартует уже в понедельник, 2 марта. Напомним, что ранее банк временно приостановил приём заявок в конце января, чтобы адаптировать свои цифровые сервисы к новым требованиям законодательства и внутренним правилам использования ЕПВ.

По словам представителей банка, обновления касались в первую очередь дистанционных сервисов — мобильного приложения и личного кабинета на портале otbasybank.kz, через которые клиенты могли оформлять выплаты и погашать кредиты.

Главное изменение: теперь погашение возможно только по «основному долгу»

Ранее термин "задолженность" включал в себя весь ежемесячный платёж, включая проценты и сопутствующие платежи. Сейчас правила использования ЕПВ были уточнены: пенсионные средства можно направлять исключительно на погашение основного долга.

В Отбасы банке пояснили:

«Теперь с помощью единовременной пенсионной выплаты при частичном или полном досрочном погашении кредита можно погасить только основной долг. Проценты и сопутствующие платежи должны оплачиваться за счёт собственных средств заемщика».

Это изменение делает процесс погашения более прозрачным и предсказуемым, но также требует от клиентов планирования: необходимо заранее иметь средства на текущем и специальном счетах для покрытия вознаграждений и других платежей.

Как будет происходить погашение после изменений

После внедрения новой схемы операция будет состоять из двух последовательных этапов:

Сначала заемщик оплачивает проценты и другие сопутствующие платежи за счёт собственных средств. Затем основной долг погашается за счёт единовременной пенсионной выплаты.

Банк подчёркивает, что для корректного проведения операции важно заранее обеспечить наличие достаточных средств на счетах, чтобы избежать задержек или отказа в обработке заявки.

Почему изменения важны для заемщиков

Актуализация правил использования ЕПВ направлена на повышение прозрачности и юридической корректности операций. Для пенсионеров это означает более точное понимание того, какая часть долга может быть погашена средствами пенсионных накоплений, и какие расходы остаются на их ответственности.

Эксперты отмечают, что такие корректировки могут повлиять на стратегию досрочного погашения кредита и планирование финансовых потоков, но одновременно предоставляют возможность быстрее снизить основную задолженность и уменьшить долговую нагрузку за счёт собственных пенсионных накоплений.