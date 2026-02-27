18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.02.2026, 13:22

«Самрук-Казына» сокращает сотни административных сотрудников после жесткой критики Президента

Новости Казахстана 0 644

В Астане национальный холдинг АО «Самрук-Казына» готовится к масштабным административным перестановкам. Как сообщил председатель правления Нурлан Жакупов, планируется сокращение около 650 сотрудников из числа административно-управленческого персонала. При этом производственные коллективы останутся нетронутыми — меры коснутся только центральных офисов и административных подразделений по всей группе компаний, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: sk.kz
Фото: sk.kz

Цифры и масштабы: кого затронет сокращение

На сегодняшний день в столичных структурах «Самрук-Казыны» трудится около 6,5 тысячи человек. Под сокращение попадет порядка 10 процентов этого числа, что составляет приблизительно 650 сотрудников. Жакупов подчеркнул, что процесс будет тщательно контролироваться и строиться на объективных критериях, включая систему оценки эффективности работы сотрудников и существующую мотивационную систему.

«Все данные аспекты будут приняты во внимание при принятии решения о сокращении», — отметил глава холдинга, уверяя, что решения будут справедливыми и прозрачными. Сокращение планируется завершить до конца марта текущего года.

Компенсации и условия: что ожидает сотрудников

Что касается выплат и условий, председатель правления уточнил, что ситуация может отличаться в зависимости от подразделения. В некоторых случаях речь идет о пересмотре организационной структуры, в других — о полном сокращении. Конкретные суммы компенсаций пока не разглашаются, однако руководство обещает, что вопросы социальных гарантий будут решаться в строгом соответствии с законодательством.

Президентский сигнал: реформы под контролем

Поводом к текущим преобразованиям послужила критика со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева, высказанная им 10 февраля на расширенном заседании правительства. Глава государства прямо отметил чрезмерную загруженность управленческих кадров и недостаточную эффективность работы национальных компаний.

«Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые, на мой взгляд, перегружены избыточными управленческими кадрами… Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания», — заявил Президент. Токаев подчеркнул, что нацкомпании должны приносить реальный вклад в экономику страны и повышать эффективность выполнения своих задач.

Реформа как сигнал: чего ждать дальше

Массовые сокращения в «Самрук-Казына» могут стать лишь началом более широкого пересмотра управленческих структур в национальных компаниях. Эксперты отмечают, что инициатива Президента — это сигнал к более строгой дисциплине и повышению прозрачности работы госкомпаний. Для сотрудников сокращение станет проверкой на адаптивность, а для холдинга — возможностью оптимизировать процессы и сократить избыточные расходы.

В ближайшие недели внимание общественности будет приковано к тому, как именно будут реализованы эти меры и насколько быстро национальная компания сможет перестроиться под новые требования государства.

