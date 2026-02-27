18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.02.2026, 14:55

Новые правила продажи недвижимости в Казахстане: к чему готовиться продавцам

Новости Казахстана

С введением обновленного Налогового кодекса Республики Казахстан правила игры на рынке недвижимости существенно меняются. Комитет государственных доходов (КГД) выпустила официальное разъяснение относительно уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при реализации имущества. Главные изменения коснулись не только сроков владения объектами, но и самой ставки налога, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik

Главное изменение: «Правило двух лет»

Ранее для освобождения от уплаты налога на прирост стоимости (имущественного дохода) было достаточно владеть квартирой или домом более одного года. Теперь этот период увеличивается вдвое.

Как это работает сейчас: если вы приобрели недвижимость за 20 млн тенге, а продали через 14 месяцев за 25 млн тенге, разница в 5 млн тенге налогом не облагалась, так как прошел «льготный» год.

Как будет по новым правилам: чтобы легально не платить 10% с разницы, удерживать объект в собственности придется минимум два года.

Переходный период: когда начинают действовать нормы?

Руководитель управления администрирования доходов физлиц КГД Дина Кусаинова уточнила важный нюанс: дата вступления закона в силу привязана к моменту покупки недвижимости.

  • Покупки 2025 года и ранее: Если вы купили квартиру в декабре 2025-го, для вас сохраняется старая норма. Продав ее в январе 2027 года (спустя 13 месяцев), вы не будете платить налог.

  • Покупки с января 2026 года: Все объекты, приобретенные в новом году, подпадают под обновленный кодекс. Для них «безналоговый» срок владения составит строго 2 года.

Введение прогрессивной шкалы налога

Еще одно критическое изменение касается суммы полученной прибыли. Если раньше ставка ИПН была фиксированной (10%), то теперь она зависит от размера дохода:

  1. Прирост до 36 млн тенге: Уплачивается стандартная ставка 10% от разницы между ценой покупки и продажи.

  2. Прирост свыше 36 млн тенге: Налог возрастает до 15%.

Эта мера напрямую затронет сегмент элитной недвижимости и крупные инвестиционные сделки, где маржинальность может превышать установленный порог.

Резюме для собственников

Планируя сделку в 2026 году, обязательно учитывайте дату приобретения объекта. Если покупка совершена после 1 января 2026 года, быстрая перепродажа (ранее 24 месяцев) может обернуться серьезными налоговыми издержками, особенно если чистая прибыль превысит лимит в 36 миллионов тенге.

