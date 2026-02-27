Казахстанцы отправили за рубеж почти 38 млрд тенге

В январе 2026 года жители Казахстана перевели за границу почти 38 миллиардов тенге, свидетельствуют данные Национального банка страны. Этот показатель демонстрирует ощутимое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и указывает на изменения в финансовых привычках населения и международных транзакциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Общий объем денежных средств, отправленных из Казахстана за рубеж в январе, составил 37,9 млрд тенге. Это на 6,9% меньше, чем за январь 2025 года. Более резкое сокращение наблюдается в сравнении с декабрем 2025 года: объем переводов упал на 36,2%. Такой спад может быть связан с сезонными колебаниями, усилением контроля валютных операций или изменениями в экономической активности граждан.
Наибольший поток денежных средств традиционно направляется в страны СНГ и Турцию. Так, из Казахстана за январь было отправлено:
в Россию – 16,7 млрд тенге, что составляет 44,2% всех переводов;
в Турцию – 6 млрд тенге (15,8%);
в Узбекистан – 5,5 млрд тенге (14,6%);
в Грузию – 2,6 млрд тенге (7%);
в Китай – 1,9 млрд тенге (5,1%).
Эта статистика отражает как миграционные связи, так и интенсивность бизнес- и семейных отношений с зарубежными партнерами.
При этом объем денежных переводов в Казахстан оказался значительно меньшим. В январе 2026 года через международные системы переведено всего 15,4 млрд тенге, что на 2,5% меньше, чем в январе прошлого года, и на 25% меньше по сравнению с декабрем 2025 года.
Основные страны-источники входящих средств:
Россия – 3,2 млрд тенге (21,1%);
США – 2,6 млрд тенге (17%);
Турция – 1,9 млрд тенге (12,7%);
Узбекистан – 1,7 млрд тенге (10,9%);
Германия – 1,2 млрд тенге (7,6%).
Данные показывают, что значительная часть международных переводов приходит из стран с крупными казахстанскими диаспорами, а также из государств с активным инвестиционным и бизнес-потенциалом.
Суммарный баланс денежных потоков через международные системы указывает на отток капитала из страны, превышающий приток почти в два раза. Это может быть сигналом для регуляторов о необходимости усиления контроля за международными переводами и стимулирования возвращения средств в национальную экономику.
Снижение объемов переводов за месяц и год одновременно отражает как сезонные, так и более глобальные экономические факторы, влияющие на финансовое поведение населения.
