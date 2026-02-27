Казахстанцы отправили за рубеж почти 38 млрд тенге

В январе 2026 года жители Казахстана перевели за границу почти 38 миллиардов тенге, свидетельствуют данные Национального банка страны. Этот показатель демонстрирует ощутимое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и указывает на изменения в финансовых привычках населения и международных транзакциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

фото: gettyimages.com / amixstudio

Снижение объема переводов за год и месяц

Общий объем денежных средств, отправленных из Казахстана за рубеж в январе, составил 37,9 млрд тенге. Это на 6,9% меньше, чем за январь 2025 года. Более резкое сокращение наблюдается в сравнении с декабрем 2025 года: объем переводов упал на 36,2%. Такой спад может быть связан с сезонными колебаниями, усилением контроля валютных операций или изменениями в экономической активности граждан.

География зарубежных переводов

Наибольший поток денежных средств традиционно направляется в страны СНГ и Турцию. Так, из Казахстана за январь было отправлено:

в Россию – 16,7 млрд тенге, что составляет 44,2% всех переводов;

в Турцию – 6 млрд тенге (15,8%);

в Узбекистан – 5,5 млрд тенге (14,6%);

в Грузию – 2,6 млрд тенге (7%);

в Китай – 1,9 млрд тенге (5,1%).

Эта статистика отражает как миграционные связи, так и интенсивность бизнес- и семейных отношений с зарубежными партнерами.

Денежные потоки в Казахстан из-за рубежа

При этом объем денежных переводов в Казахстан оказался значительно меньшим. В январе 2026 года через международные системы переведено всего 15,4 млрд тенге, что на 2,5% меньше, чем в январе прошлого года, и на 25% меньше по сравнению с декабрем 2025 года.

Основные страны-источники входящих средств:

Россия – 3,2 млрд тенге (21,1%);

США – 2,6 млрд тенге (17%);

Турция – 1,9 млрд тенге (12,7%);

Узбекистан – 1,7 млрд тенге (10,9%);

Германия – 1,2 млрд тенге (7,6%).

Данные показывают, что значительная часть международных переводов приходит из стран с крупными казахстанскими диаспорами, а также из государств с активным инвестиционным и бизнес-потенциалом.

Итоги и тенденции

Суммарный баланс денежных потоков через международные системы указывает на отток капитала из страны, превышающий приток почти в два раза. Это может быть сигналом для регуляторов о необходимости усиления контроля за международными переводами и стимулирования возвращения средств в национальную экономику.

Снижение объемов переводов за месяц и год одновременно отражает как сезонные, так и более глобальные экономические факторы, влияющие на финансовое поведение населения.