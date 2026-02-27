Атырауский НПЗ получил рекордный штраф

В Атырау оштрафовали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона — Атырауский НПЗ — на сумму 6,9 миллиона тенге (около 13,7 тысяч долларов США) за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Информация была опубликована местным изданием « Ак Жайык », а официальное подтверждение озвучил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерболат Умаров на недавнем брифинге, сообщает Lada.kz.

Нарушения, повлекшие штраф

Проверка завода началась в конце января после того, как специалисты зафиксировали резкое превышение выбросов сероводорода и угарного газа — показатели превысили допустимую норму в 36 раз. Эти данные вызвали серьезную обеспокоенность у экологов и местных властей, поскольку выбросы подобных токсичных газов представляют прямую угрозу здоровью населения и состоянию окружающей среды.

Ответ предприятия и судебные разбирательства

В ответ на наложение штрафа руководство Атырауского НПЗ заявило о своей невиновности и сразу же подало жалобу в суд с целью обжалования решения. В компании утверждают, что соблюдают все установленные нормы, и готовы предоставить доказательства своей правоты в ходе судебного разбирательства.

Продолжающаяся проверка со стороны властей

Параллельно с наложением штрафа департамент экологии Атырауской области продолжает проводить комплексную проверку предприятия. По словам представителей ведомства, окончательные итоги проверки будут опубликованы публично в ближайшее время, что позволит населению получить более полное представление о масштабах нарушения и предпринимаемых мерах.

Последствия для региона

Экологическая ситуация вокруг крупнейшего перерабатывающего завода региона остается в фокусе внимания властей и общества. Эксперты отмечают, что подобные инциденты подчеркивают необходимость строгого контроля за промышленными выбросами и прозрачного информирования населения о состоянии окружающей среды. При этом судебное разбирательство вокруг штрафа может стать важным прецедентом для регулирования деятельности промышленных гигантов в Казахстане.