Камеры видят всё: за что теперь придут «письма счастья» даже самым осторожным водителям в Казахстане

С 12 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в статье 31 Кодекса об административных правонарушениях, которые расширяют возможности фиксации нарушений правил дорожного движения. Министерство внутренних дел сообщает, что нововведения связаны с внедрением нового Цифрового кодекса и направлены на усиление контроля за безопасностью на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: freepik

Технологии вместо ручной проверки

Ранее за нарушение правил, таких как использование телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности, ответственность фиксировалась исключительно сотрудниками полиции вручную. Теперь современные цифровые технологии позволят автоматически выявлять эти нарушения.

Представитель МВД пояснил, что законодательные требования остаются прежними — меняются только методы их фиксации. Таким образом, водители не сталкиваются с новыми запретами, а контроль за соблюдением уже действующих правил становится более оперативным и точным.

Расширение возможностей камер

До недавнего времени автоматические камеры фиксировали шесть видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, неправильная остановка или стоянка, нарушение правил обгона и расположения на дороге, а также непредоставление преимущества пешеходам. Остальные нарушения выявлялись только при непосредственном участии полицейского.

С принятием новых изменений технические средства смогут работать в трех направлениях:

традиционные камеры продолжат фиксировать уже существующие нарушения;

камеры автоматической фиксации начнут выявлять дополнительные нарушения, не требующие сложных измерений, включая использование телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности;

интеграция с государственными базами через систему ЕРАП позволит автоматически определять нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие аналогичные случаи.

Автоматизация предупреждений и сокращение бюрократии

Еще одно нововведение касается автоматического вынесения предупреждений там, где законом предусмотрена именно такая мера. Ранее для этого требовалось участие полицейского и оформление материалов вручную, теперь система может обрабатывать данные самостоятельно. К примеру, автоматизация затронет нарушения, связанные с созданием заторов, неправильным использованием внешних световых приборов и другими подобными случаями.

Ложные слухи о пешеходах

МВД отдельно уточняет, что распространяемая в некоторых СМИ информация о том, что камеры будут фиксировать нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Новая система предназначена исключительно для контроля за транспортными средствами и соблюдением правил дорожного движения.

Цель изменений — безопасность граждан

Как отмечает старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, внедрение цифровых технологий направлено на повышение уровня общественной и дорожной безопасности, снижение числа правонарушений и предотвращение тяжких последствий на дорогах. Использование автоматизированных систем позволяет своевременно выявлять опасное поведение участников движения и снижать риски для жизни и здоровья граждан.