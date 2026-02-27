Казахстан проверит «след Эпштейна»: Генпрокуратура начала расследование возможных связей с экс-чиновниками

В Казахстане начата предварительная проверка по материалам так называемых «файлов Эпштейна», опубликованных Министерством юстиции США. Генеральная прокуратура изучает возможные контакты скандально известного финансиста с бывшими высокопоставленными казахстанскими чиновниками, а также проверяет, посещал ли он территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: washingtontimes.com

О начале проверки сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в кулуарах резиденции Акорда, отвечая на вопросы журналистов.

Повод для проверки: публикация новых материалов по делу Эпштейна

Речь идет о документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейн, обвиненного в создании сети по эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. В начале февраля Министерство юстиции США обнародовало новый массив материалов, в которых Казахстан, по данным СМИ, упоминается более 400 раз.

Публикация вызвала широкий международный резонанс. В разных странах начались дискуссии о возможных контактах бизнесменов, политиков и чиновников с окружением Эпштейна. Казахстан не остался в стороне.

Депутатский запрос и имена бывших чиновников

Поводом для официальной реакции в республике стали заявления депутата Асхата Рахимжанова, который призвал выяснить характер возможных связей бывших казахстанских государственных деятелей с Эпштейном.

В частности, речь идет о бывшем премьер-министре и экс-главе КНБ Карим Масимов, а также о бывшем председателе Национального банка и руководителе ряда госструктур Кайрат Келимбетов. Согласно опубликованным материалам, они могли быть лично знакомы с американским финансистом.

Эти сведения стали предметом обсуждения в парламентских кругах и в медиа-пространстве, что и привело к началу официальной проверки.

Что именно проверяет Генпрокуратура

По словам Берика Асылова, проверка носит предварительный характер. Ведомство намерено установить, имел ли место какой-либо контакт, а также оценить возможную причастность к противоправной деятельности, если таковая будет выявлена.

Отдельное направление проверки касается вопроса, посещал ли Джеффри Эпштейн Казахстан. Прокуроры изучают информацию о возможных визитах финансиста на территорию страны.

Кроме того, будет анализироваться, выезжал ли Кайрат Келимбетов за рубеж в контексте возможных контактов, связанных с делом. Аналогичная предварительная проверка проводится и в отношении Карима Масимова. Генеральный прокурор подтвердил, что соответствующие процедуры уже запущены.

Международный резонанс и казахстанский контекст

Дело Эпштейна продолжает оставаться одной из самых громких международных историй последних лет. Публикация новых документов регулярно вызывает волну обсуждений и политических заявлений в разных странах.

Упоминание Казахстана в материалах американского расследования усилило общественный интерес внутри страны. При этом представители прокуратуры подчеркивают, что на данном этапе речь идет исключительно о проверке фактов, без каких-либо предварительных выводов.

Ожидается, что по итогам изучения материалов надзорный орган даст правовую оценку полученной информации. В случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Таким образом, Казахстан официально подключился к изучению обстоятельств, связанных с «файлами Эпштейна», на фоне глобального внимания к новым публикациям по этому делу.