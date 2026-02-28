Химия через хиты: педагог из Алматы нашёл необычный способ преподавания детям

Учитель химии из Алматы Улан Усенов нашел необычный способ заинтересовать молодежь наукой – через музыку. Педагог создает каверы на популярные композиции, полностью адаптируя тексты под химические темы. Его формат уже привлек сотни тысяч подписчиков и получил признание на республиканском уровне, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/wanna_be_teacher/

Музыка как инструмент обучения

Учитель химии из Алматы Улан Усенов активно использует музыкальный формат для популяризации науки среди школьников и пользователей социальных сетей.

Педагог записывает кавер-версии известных песен, полностью переписывая тексты. Вместо привычных строчек в его исполнении звучат объяснения о химических элементах, реакциях и фундаментальных законах науки. В композициях раскрываются темы строения атомов, свойств веществ и взаимодействия элементов – при этом материал подается в легкой и доступной форме.

Социальные сети как образовательная площадка

Необычный подход позволил учителю выйти за пределы школьных классов. Сегодня на его странице в Instagram насчитывается 277 тысяч подписчиков. Контент педагога регулярно набирает отклик у аудитории, объединяя развлекательный формат и образовательную составляющую.

Признание на национальном уровне

Работа алматинского учителя получила и профессиональное признание. В 2022 году он оказался на обложке казахстанского издания Forbes, став участником проекта «100 новых лиц Казахстана».