28.02.2026, 13:19

Казахстанка отдала «курьеру» за цветы 7,5 млн тенге

Новости Казахстана 0 423

Жительница Актобе лишилась 7,5 млн тенге после телефонного разговора с неизвестным, представившимся сотрудником службы доставки цветов, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации департамента полиции региона, с приближением праздничных дней активизируются интернет-мошенники, использующие различные способы обмана граждан.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 26-летняя жительница Актобе стала жертвой телефонных аферистов. Женщине поступил звонок через WhatsApp от неизвестного, который представился курьером службы доставки цветов. Под предлогом необходимости подтверждения заказа он попросил продиктовать код, пришедший на ее телефон.

Спустя некоторое время актюбинке позвонил еще один мужчина. Он назвался сотрудником службы безопасности банка и заявил, что ранее сообщенный код якобы оказался у мошенников, а на имя женщины оформляется кредит.

Собеседник убедил ее, что для «сохранения денежных средств» необходимо срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Доверившись полученным инструкциям, потерпевшая выполнила все указания и перечислила 7,5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.

