Казахстанка отдала «курьеру» за цветы 7,5 млн тенге

Жительница Актобе лишилась 7,5 млн тенге после телефонного разговора с неизвестным, представившимся сотрудником службы доставки цветов, передает Lada.kz.
По информации департамента полиции региона, с приближением праздничных дней активизируются интернет-мошенники, использующие различные способы обмана граждан.
Спустя некоторое время актюбинке позвонил еще один мужчина. Он назвался сотрудником службы безопасности банка и заявил, что ранее сообщенный код якобы оказался у мошенников, а на имя женщины оформляется кредит.
Собеседник убедил ее, что для «сохранения денежных средств» необходимо срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Доверившись полученным инструкциям, потерпевшая выполнила все указания и перечислила 7,5 млн тенге.
В настоящее время по данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.
